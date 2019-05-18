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國際科展台灣發光 魚能發電等9作品獲獎

2019-05-18 10:19中央社 洛杉磯17日專電

台灣代表團參加2019年美國英特爾國際科技展覽會（Intel ISEF），10件作品有9件獲獎，包括基隆市安樂高中的陳懷璞「魚能發電」獲得二等獎。

這場國際科展共82國、1842名學生參賽，被譽為青少年科學奧林匹亞，國立台灣科學教育館館長陳雪玉帶領一批科學小尖兵，包括13名高中生與1名國中生觀察員，12日起在亞利桑那州鳳凰城參賽。

台灣學生10件參賽作品中，共9件獲獎，其中7件是大會獎，有4件獲得特別獎。

來自基隆的陳懷璞以「魚能發電之開發與應用」獲大會工程力學科二等獎。他說：「第一次出國比賽，最大的收穫是認識世界各地的優秀同學，這幾天認識了上百人，其中包括已經上麻省理工學院（MIT）的同學。」

陳懷璞「用魚發電」的創意，早在2月於台灣國際科展就受到肯定，廣獲媒體報導，在社群網站上引發成千上萬討論，這次更上層樓，受到國際科展的評審肯定。

陳懷璞透過電話向中央社記者說，這次出國見識到大場面，也對自己更有信心。

他說：「以往我們在台灣都比較保守，但這次的經驗讓我感受到，要做好一個計畫不是那麼困難，只要有好的動機、積極主動的表達，一定可以完成任務。」

陳懷璞投入魚能發電研究2年，特別感謝父母親支持，以及同學們尊稱為「院士爺爺」的中研院院士林榮耀細心指導。

北市復興實驗高中的鄭舒允以化療藥物的新檢驗機制研究，獲得材料學科的三等獎，她說這次登上國際的舞台，學習到除了埋頭研究，用簡單清晰的方式介紹自己的研究更是重要。

開幕式上，鄭舒允、陳懷璞、熊宗恬等同學拍攝影片，在台上大聲喊出Taiwan No.1，而范傑翔、張宇嫻與陳韻淇製作的海報也把台灣黑熊、國旗與台灣地圖高舉，爭取台灣能見度。

鄭舒允說：「希望能夠用活潑的口號，讓其他的國家認識台灣的活力與熱情。」

來自北一女中的熊宗恬從「覺得外國人都長很像」這樣的「異族效應」出發，利用科學研究探討降低種族歧視的作法，獲得大會行為與社會科學三等獎。

熊宗恬說，最大收獲是發現科學不只是發現與發表，更要有一顆善良的心。因為她在向公眾發表的過程中，聽眾包括「老奶奶、小小孩」，領悟到如果研究的出發點是正向的價值觀，可以影響到很多人。

中研院院士林榮耀來自國立台灣師範大學生命科學系轉譯醫學實驗室，高齡85歲仍對科學教育充滿熱情，從培訓階段就指導這批學生，並專程飛到美國為14名學生提供建議。

科教館館長陳雪玉特別感謝林榮耀對科學教育的貢獻，歷年來推動台灣國際科展，至今第18年已有22國家、400多名學生參與。

陳雪玉說，透過國際競賽的舞台，學生能夠增廣視野，與外國的優秀學生交流，對未來的學習、研究都會有很大的啟發。

教育部潘部長文忠於第一時間電賀，代表團預定22日凌晨5時15分返抵國門。

以下為得獎名單：

國立台灣師範大學附屬實驗高級中學鄭宗弘以「連續函數與多倍角公式推廣研究」作品獲大會數學科三等獎，及特別獎之美國數學學會二等獎。

國立鳳山高級中學楊品賢與張維倫以「圓周上跳躍回歸問題之研究」作品獲特別獎之美國數學學會三等獎。

台北市立第一女子高級中學張宇嫻、簡維瑩以「不同形態之銀奈米結構及銅銀雙金屬對電催化二氧化碳還原產物的研究」作品獲大會化學科四等獎。

台北市立第一女子高級中學陳韻淇以「上皮細胞黏著分子(EpCAM)促進大腸癌細胞中對於艾瑞莎(Gefitinib)之抗藥性研究」作品獲大會細胞分子生物學科三等獎。

台北市私立復興實驗高級中學鄭舒允以「新穎『螢光素酶-螢光奈米鑽石』細胞化驗機制標記於人類間葉幹細胞之藥物篩選應用與研究」作品獲大會材料科學科三等獎

台北市立第一女子高級中學熊宗恬以「情緒特攻隊：表情知覺中異族效應的神經機制之探討」作品獲大會行為與社會科學科三等獎，及特別獎之美國心理學會三等獎。

台北市私立復興實驗高級中學勞志毅以「以奈米銦顆粒或鈉離子修飾竹子導電作為新型熱電材料之研究」作品獲大會能源物理學科二等獎。

基隆市立安樂高級中學陳懷璞以「魚能發電之開發及應用」作品獲大會工程力學科二等獎。

國立臺灣師範大學附屬實驗高級中學范傑翔、蕭柏智以「Co-movement！秋颱共伴效應之深入探討」作品獲特別獎之地球與環境科學學會榮譽獎。

北市基隆院士

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