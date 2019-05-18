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台中女中近千學生連署 反對現任校長連任

2019-05-18 00:21聯合報 記者喻文玟／台中報導

台中女中正在進行校長遴選，現任校長呂培川尋求連任，但爆出諸多爭議，校內教師108...
台中女中正在進行校長遴選，現任校長呂培川尋求連任，但爆出諸多爭議，校內教師108人，有82名教師反對校長連任，僅13名老師同意；學生也發起連署「反對呂培川校長連任」行動。記者喻文玟／攝影
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台中女中正遴選校長，現任校長呂培川尋求連任，但爆出諸多爭議，不但全校教師108人中，有82人反對呂連任，學生也發起「反對校長連任」連署，短短10天近千人連署，並列出校長不適任4大理由。呂表示，包容學生、老師的意見。

中女中教師4月24日進行校長呂培川連任意向投票，不同意者有82人。校內教師會理事長曹美華指出，同意前任校長戴旭璋出任的有68票，「老師的投票絕對客觀」。曹指出，校內調查校長的辦學理念與學識涵養層面共五大面向，64％教師認為呂辦學無前瞻性、67％認為他在校務發展不聽教師意見，僅6％、共2票同意呂4年來有和老師探討教育理念、分享教育新知，其餘94％不是否定就是沒意見。

國民黨市議員黃健豪與民進黨市議員黃守達昨在議會質詢教育局，黃守達說，他收到中女中學生的「求助怒吼信」，學生連署「請不要讓呂培川校長繼續擔任台中女中校長」，校長遴選爭議不斷，教育局長作為召集人，在遴選程序應充分揭露資訊。

發起連署的學生指出，10天來網路連署已近千名學生響應，高三學生比率最高，最讓師生詬病的是，中女中校地僅2.4公頃，4年內不斷「施工改造」，工程噪音嚴重影響師生上課，校長也不尊重校園民主，師生都受不了，「希望校長不要連任」。

呂培川表示，中女中今年逢創校百年，是一所老學校，校園工程是配合改善所需，總務單位其實有盡量利用寒、暑假施工，有些小工程會利用非上課時間施工，「天天施工是誇大其詞」，今年大學申請入學成績，中女中是進步的，顯示沒有因施工影響到教學。

呂說，工程都是為了辦學，面臨連任就會藉此時間點凸顯，這些不特別表述，尊重包容學生、老師意見，並非所有學生都反對施工，他也有接到學生肯定的卡片。

台中市教育局表示，近期接獲有關校長領導協調、專業成長，將協助輔導及督導校長落實課程領導及溝通協調，也會完整揭露資訊給遴選委員。

教育局投票校長遴選

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