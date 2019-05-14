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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

台中一中公布《政黨成立辦法》 首創可「組黨」高校

2019-05-14 20:49聯合新聞網 綜合報導

台中一中學生會在日前公布《台中市立台中第一高級中等學校學生自治聯合會政黨成立及管...
台中一中學生會在日前公布《台中市立台中第一高級中等學校學生自治聯合會政黨成立及管理辦法》。圖／聯合報系資料照
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台中一中學生會在日前公布《台中市立台中第一高級中等學校學生自治聯合會政黨成立及管理辦法》，在該法第1條指出，為保障學生自治之「結社自由」，以及期望透過組織的更有效的推展學生權益，所以制訂該法，未來政黨還可推派候選人參與學生會長的選舉，讓台中一中成為第一間可以組黨的學校。

台中一中學生會昨（13）日公告，不只是訂定出《政黨成立辦法》，甚至已經有2個政黨登記，分別是「一中社會主義黨」與「新一中黨」。根據該法的成立辦法，只要有3名台中一中學籍學生，即可登記申請，之後則要有清楚的政黨名稱、「黨徽」、7人以上的黨員名冊、財產名冊，方可構成成立要件。在組成政黨後，一個學期至少要召開1次黨員大會，但享有租借場地及借用校園資源的權利，未來也可以由政黨推派候選人參與學生會長的選舉。

除此之外，原則上禁止主管機關過度審查，不過為避免爭議與難以辨識，學生申請的黨名不可與校內政黨、現有政府機關、營利事業、極具爭議組織名稱太過相似，也不能隱含不當涵意。該法公布之後，許多學生都覺得相當新鮮，甚至有不少人搞笑回應「當初我想當總書記的夢想，直到畢業後才開放組黨」、「拆掉醜不拉基的大門我就出政治獻金給那個黨」、「征服宇宙黨」。

台中市台中一中

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