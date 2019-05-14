小學生公益比賽 無塑生活奪冠

2019-05-14 18:36 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



小孩有可能改變世界嗎？瑪利亞基金會13日舉辦小學生公益行動競賽，由花蓮縣宜昌國小的「無塑生活」摘冠。學生4年來從校園內體驗無塑生活，甚至將海洋廢棄物做成裝置藝術；亞軍為「第二市場遊學趣」，台中學生將式微的市場當教室，傳承沒落的地方歷史文化。

今年奪冠的花蓮縣宜昌國小，由於學校鄰近太平洋海岸，長期關注海洋汙染問題，4年來學生從校園內體驗無塑生活，到校園外去推廣無塑夜市的理念，還把海洋廢棄物做成裝置藝術。教育部政務次長范巽綠出席一一頒獎給23隊獲獎隊伍，范巽綠表示，希望培養孩子從小關懷弱勢的終身素養。

獲得全國第二名的「第二市場遊學趣」，由台中教育大學附設實驗國小走訪式微的第二市場，將教室搬到菜市場實地學習，傳承了歷史文化的溫度；榮獲第三名的嘉義港坪國小與嘉義特教學校「穿越圍牆的愛」兩校雖有一牆之隔，但3年來憑藉多元的跨校課程，使雙方跨越圍牆與心牆，讓教育沒有界限。

活動邀請《英雄HERO》繪本書的主角嘉達一家人來台，嘉達說，8歲時偶然看見在零下30度的寒冬中，街友們面臨凍死的危機，於是她發起募捐二手衣物，上街發送衣物時，卻有少數街友因為害羞不敢拿，於是她和媽媽想到將衣服綁在電線杆上給需要的人，嘉達的故事贏得小觀眾們的熱烈掌聲。

「做公益的關鍵不是難度而是態度！」小學生公益行動台灣代言人沈芯菱也分享親身經歷，從家境貧困擺地攤女孩，靠著一台二手電腦協助老農成功銷售3萬斤文旦，她的故事被寫進台灣13本教科書。沈芯菱也勉勵現場師生：小小力量也可以成為改變世界的英雄！

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