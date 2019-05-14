親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
108國中會考衝刺
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
觀點評論
升學情報站
新知學習
升大學甄選攻略

高雄正義車站工地驚見女屍！塑膠袋套上身死因待查

NBA／為何不用林書豪 暴龍記者嗆答：因為會輸

小學生公益比賽 無塑生活奪冠

2019-05-14 18:36台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

小孩有可能改變世界嗎？瑪利亞基金會13日舉辦小學生公益行動競賽，由花蓮縣宜昌國小的「無塑生活」摘冠。學生4年來從校園內體驗無塑生活，甚至將海洋廢棄物做成裝置藝術；亞軍為「第二市場遊學趣」，台中學生將式微的市場當教室，傳承沒落的地方歷史文化。

今年奪冠的花蓮縣宜昌國小，由於學校鄰近太平洋海岸，長期關注海洋汙染問題，4年來學生從校園內體驗無塑生活，到校園外去推廣無塑夜市的理念，還把海洋廢棄物做成裝置藝術。教育部政務次長范巽綠出席一一頒獎給23隊獲獎隊伍，范巽綠表示，希望培養孩子從小關懷弱勢的終身素養。

獲得全國第二名的「第二市場遊學趣」，由台中教育大學附設實驗國小走訪式微的第二市場，將教室搬到菜市場實地學習，傳承了歷史文化的溫度；榮獲第三名的嘉義港坪國小與嘉義特教學校「穿越圍牆的愛」兩校雖有一牆之隔，但3年來憑藉多元的跨校課程，使雙方跨越圍牆與心牆，讓教育沒有界限。

活動邀請《英雄HERO》繪本書的主角嘉達一家人來台，嘉達說，8歲時偶然看見在零下30度的寒冬中，街友們面臨凍死的危機，於是她發起募捐二手衣物，上街發送衣物時，卻有少數街友因為害羞不敢拿，於是她和媽媽想到將衣服綁在電線杆上給需要的人，嘉達的故事贏得小觀眾們的熱烈掌聲。

「做公益的關鍵不是難度而是態度！」小學生公益行動台灣代言人沈芯菱也分享親身經歷，從家境貧困擺地攤女孩，靠著一台二手電腦協助老農成功銷售3萬斤文旦，她的故事被寫進台灣13本教科書。沈芯菱也勉勵現場師生：小小力量也可以成為改變世界的英雄！

【更多精采內容，詳見

遊學裝置藝術街友

相關新聞

台灣在地念歌可以很RAP 僑泰高中一舉奪金

2019-05-14 16:30

公廁彩繪好奇特 平溪國小畫「毛地錢」

2019-05-14 19:44

大甲高中5位外籍學生驚喜獲贈套書 原來是企業家送的

2019-05-14 18:22

全國技能競賽中區分賽 明德高中餐飲、美容美髮奪3金

2019-05-14 18:19

這個小學厲害了！畢展相聲演出「國際金融」

2019-05-13 20:09

數感實驗室／面積一半的正方形 怎麼摺？

2019-05-13 15:42

學生寫程式設計VR、操控船舶 新北福和自造中心揭牌

2019-05-13 15:01

創校百年校址換三次 高雄這所小學有鑽石級校舍

2019-05-12 19:50

這板書也太美 國小老師謄寫余光中的詩謝母恩

2019-05-12 13:10

屏東潮東國小濃濃書卷味 新校舍導入古代私塾意象

2019-05-11 17:17

新北最迷你柑林國小僅8學生 侯友宜：每3年挹注200萬經費

2019-05-11 14:25

國中會考倒數計時 拜神、祈福盼考運亨通

2019-05-11 10:38

內壢國中PU跑道破洞積水嚴重 2300學生只能看不能用

2019-05-11 10:28

操琴調吟唱遊子吟你聽過嗎？ 這個母親節很歌仔戲

2019-05-10 20:42

嘉市崇文國小匯集愛心 資助獅子山共和國兒童

2019-05-10 19:56

偏鄉國小皮影戲社團赴德交流缺旅費 校友發起募款

2019-05-10 11:34

Dash & Dot全球挑戰賽 有得雙語中小學2隊獲獎

2019-05-10 09:40

中國大陸酒商捐助南庄國中拍照惹議 校方檢討致歉

2019-05-09 19:46

首次手機教養調查 逾六成孩子國小就變手機族

2019-05-09 19:39

板中辦男裙周校長遭質詢 網友揪穿裙力挺

2019-05-08 23:12

疑似不適任教師從市區介聘到偏鄉 小校教評會：拒收！

2019-05-08 19:24

免出錢！國小生畢業旅行均免費 雲林林內鄉公所補助已5年

2019-05-08 13:11

健康促進學校 後壁新嘉國小獲獎

2019-05-08 00:05

校園我最棒／兄妹聯手 馬來西亞國際發明展奪雙金

2019-05-07 23:24

創校95年第一人 嘉中應屆生錄取哈佛

2019-05-07 23:24

嘉中頂尖大學錄取155位 其中台大就有39人

2019-05-07 19:35

從上百所小學脫穎而出 後壁新嘉國小獲國際認證金質獎

2019-05-07 19:02

想錄取杜克大學？聽聽嘉義女中學生怎麼說

2019-05-07 18:25

兄妹檔馬來西亞國際發明展2金 災區送物資流籠受矚目

2019-05-07 16:49

國教署：5月底前完成課程計畫備查並公告

2019-05-07 14:04

影／首位應屆錄取哈佛大學 嘉中創校近百年紀錄

2019-05-07 12:09

會考入闈 考生最後2周衝刺

2019-05-06 23:56

汐止國中射箭隊克難訓練 新北市議員助添設備

2019-05-06 20:09

書櫃化身大樹 新港國中社區共讀站媲美獨立書店

2019-05-06 16:27

體驗非洲貧童對抗沙蚤病 小學生穿上寶特瓶鞋

2019-05-06 15:16

國中會考5月18、19日考試 試務人員今入闈

2019-05-06 15:14

少子化擋不住 雲林縣下學年小校首度破百校

2019-05-06 12:59

統測國文篇章多 鋼鐵人入題

2019-05-05 23:59

新課綱課諮師負擔重 輔導百生減1節課

2019-05-05 23:57
看更多

熱門文章

網路論戰學歷好=氣質好？ 網：理組文組也有影響

2019-05-14 15:08

科技部計畫審查雙盲？學者批鴕鳥：圈子小「盲」不起來

2019-05-14 10:46

這個小學厲害了！畢展相聲演出「國際金融」

2019-05-13 20:09

亞大論壇 6國7大學責任聯盟

2019-05-13 23:37

雙盲效果有限 學者：國際學者審查更能減少人情

2019-05-14 10:59

時間銀行不能「只存不提」 台大團隊研發App媒合

2019-05-14 12:00

世新社發所今年滿招 打臉校方停招案將送200杯珍奶

2019-05-14 15:53

獨／避免人情因素 科技部調查「雙盲」審查的可行性

2019-05-14 10:41

戴勝益分析餐飲趨勢：有停車位比餐廳遠近重要

2019-05-14 15:50

代理教師兼行政 教部：聘期盼完整1年

2019-05-13 23:34

台灣在地念歌可以很RAP 僑泰高中一舉奪金

2019-05-14 16:30

打造腦中風醫療地圖 陽明、交大、中研院結盟

2019-05-14 15:16

國中會考18、19日舉行 高雄2萬3678名考生上場應試

2019-05-13 20:58

景文益品攜手 盼以餐飲翻轉未來

2019-05-14 15:49

燕窩組當歸組都來報到 上百學生體驗小小華佗營

2019-05-14 15:44

提升飛安監理能量 民航特考增設2科別

2019-05-14 15:19

國立高雄科技大學 打造國際跨域人才

2019-05-14 15:01

正能量女神的秘訣？ 林志玲：想著要成長 別想著要成功

2019-05-14 19:11

裝盲？真盲？台灣研究圈小 猜申請者不難

2019-05-14 14:21

元培醫事科技大學 大健康產業人才基地

2019-05-14 15:01

學者提改良法：開放國際學者審查 增審查人數

2019-05-14 14:24

大甲高中5位外籍學生驚喜獲贈套書 原來是企業家送的

2019-05-14 18:22

澎湖鎮海國中師生追夢 帆船72小時香港回馬公

2019-05-13 21:46

避修理、護航！研究計畫「雙盲」審查 科技部查意向

2019-05-14 14:18

輔英科技大學 全台最大健康專業大學

2019-05-14 15:01

盼圓足球夢 高中畢業生勇闖西班牙體驗學習

2019-05-14 11:23

仁德醫專學用合一 就業無縫接軌

2019-05-14 15:01

影／權力遊戲迷照過來 劇情太複雜？歡迎撥打「權力熱線」

2019-05-14 14:50

全國技能競賽中區分賽 明德高中餐飲、美容美髮奪3金

2019-05-14 18:19

屏東高中生赴西班牙體驗學習 一圓足球夢也學習獨立

2019-05-14 12:47

林志玲熱心公益 獲選北科大品德典範導師

2019-05-14 19:47

合橫國小堅持每月淨灘逾3年 獲特殊貢獻獎

2019-05-14 15:41

虛擬空氣鼓隨地打 逢大電聲研發有成

2019-05-14 15:38

戲曲學院欠兼任師鐘點費 校方：20日入帳

2019-05-14 00:47

小學生公益比賽 無塑生活奪冠

2019-05-14 18:36

公廁彩繪好奇特 平溪國小畫「毛地錢」

2019-05-14 19:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top