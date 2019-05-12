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新北基宜3縣市「大雨特報」 今晚入夜後易有強降雨

台灣科學未來之星出國比賽 追夢路上感謝媽媽

2019-05-12 20:31中央社 洛杉磯11日專電

14名中學生年紀不大，卻是台灣科學研究的生力軍，這支代表隊今天抵達美國準備參加國際科展，母親節不在家人身邊，他們跨海道出「謝謝媽媽支持我追逐夢想」的心聲。

13名高中生加上1名擔任觀察員的國中生，等同於高中生科學領域的中華隊，12日起到17日在亞利桑那州鳳凰城參加第70屆英特爾國際科技展覽會（IntelInternational Science and Engineering Fair/IntelISEF）。

英特爾國際科技展覽會被譽為全球中學生的科學奧林匹克，共有81國、約1800名學生參賽。去年台灣學生抱回5項大獎。

今年參賽的13名學生帶著10件作品，領域多元，包括數學、化學、生物化學、醫學與健康、工程學、社會科學、物理學、地球與環境科學等。

帶隊的國立台灣科學教育館館長陳雪玉、指導老師與學生們今天在洛杉磯國際機場（LAX）轉機，接受中央社記者訪問。

陳雪玉表示，這群學生經過全國科展、台灣國際科展層層選拔出來之後，2月到5月利用週末集訓，不管是研究內容與方法、英語表達能力，都經過充足的準備。

陳雪玉特別感謝駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥與外館人員、熱心僑胞的協助，期待學生們能在賽事中脫穎而出，為台灣爭光。

參賽學生來自高雄的鳳山高中，台北的師大附中、北一女中、復興實中，基隆的安樂高中以及台中一中。唯一的國中生觀察員沈鈺坣來自台中居仁國中。

安樂高中的陳懷璞研究「用魚發電」，2月已廣獲國內媒體報導，在社群媒體上獲得成千上萬的討論。他說這段時間以來，他的研究已經從電腦模擬、水槽模擬實驗，在培訓期間他完成了第3階段的活魚實驗。

陳懷璞在彰化縣鹿港的水產試驗所找到合作對象，把他說的「魚能發電系統」裝在魚身上實際操作，已確定可行，電量足夠提供物聯網，未來可用於海底探測。

來自台北市復興實驗中學的鄭舒允笑容甜美，這次以「化療藥物的新檢驗機制」入選，她說，從小喜歡親手做實驗而不是死讀書，能設計實驗、得出成果是最有成就感的，集訓期間加強了英語即席問答與簡報。

謙稱「只有數學好」的鄭宗弘來自師大附中，他說在數學領域上參賽跟其他項目不同，比較不需要在應用與實作上延伸，而要更熟悉數學理論，比較多在口頭報告上準備。

代表團一行人抵達美國時，已是台灣時間的母親節，學生受訪時也透過中央社的鏡頭向媽媽跨海示愛。

鄭舒允說，準備科展過程中不管多累，媽媽一直都是堅強後盾，讓子女可以放手去做喜歡的事。鄭宗弘向媽媽比愛心說「愛你」，陳懷璞說：「我為了夢想而做魚能發電，謝謝媽媽一路支持我。」

洛杉磯師大附中國中生
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