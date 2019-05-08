親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
108國中會考衝刺
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
觀點評論
升學情報站
新知學習
升大學甄選攻略

出動軍機、悍馬娶媳婦 公器私用史上最有名是他

史上最短命網紅店 南京壽司店爆紅24小時即關門

教師推介營養品調校挨批袒護 高市：未違規

2019-05-08 15:57中央社 高雄8日電

高雄市正興國小陳姓特教班教師遭投訴推介「聰明果汁」營養素後，調到偏鄉小校，人本基金會今天認為此舉形同袒護。高雄市教育局則指出，本案還在調查中，依規定仍可調校。

人本基金會主任張萍上午開記者會表示，基金會接獲至少9名家長及特教班畢業生投訴指稱，陳姓教師建議他們驗血，供專人解讀含量後服用細胞營養素，並宣稱這是「全世界最好喝的細胞營養素」一定好喝。

張萍指出，17年前陳姓教師曾對特教生家長銷售每瓶近新台幣2000元「聰明果汁」被依不適任教師程序調校，如今故技重施，經高市教育局調查後，這週將教師介聘轉校至大樹區某國小資源班。

張萍說，家長調閱教室監視畫面發現，陳姓教師常在課堂滑手機，把特教生關進廁所約30分鐘，學生滿手屎尿仍不願協助換紙尿褲，學生下課若不主動如廁便破口大罵，事後還向家長大言不慚說「自己是孩子貴人」，吃健康食品就有效。

時代力量高雄市議員林于凱也批評教育局怠惰失職，不思審視相關內容，趕快啟動機制介入調查真相，反而好像「人力銀行」在幫不適任教師找工作。

高市教育局對此發布新聞稿回應指出，本案已依高雄市高級中等以下學校處理不適任教師作業要點啟動調查，目前已進入調查程序。雖依規定「已進入不適任教師處理流程輔導期、評議期及審議期者，不得申請市內介聘」，但因本案還在調查階段，陳姓教師仍可依介聘作業要點規定申請市內介聘。

教育局高雄市果汁
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

健康促進學校 後壁新嘉國小獲獎

2019-05-08 00:05

校園我最棒／兄妹聯手 馬來西亞國際發明展奪雙金

2019-05-07 23:24

創校95年第一人 嘉中應屆生錄取哈佛

2019-05-07 23:24

嘉中頂尖大學錄取155位 其中台大就有39人

2019-05-07 19:35

從上百所小學脫穎而出 後壁新嘉國小獲國際認證金質獎

2019-05-07 19:02

想錄取杜克大學？聽聽嘉義女中學生怎麼說

2019-05-07 18:25

兄妹檔馬來西亞國際發明展2金 災區送物資流籠受矚目

2019-05-07 16:49

國教署：5月底前完成課程計畫備查並公告

2019-05-07 14:04

影／首位應屆錄取哈佛大學 嘉中創校近百年紀錄

2019-05-07 12:09

會考入闈 考生最後2周衝刺

2019-05-06 23:56

汐止國中射箭隊克難訓練 新北市議員助添設備

2019-05-06 20:09

書櫃化身大樹 新港國中社區共讀站媲美獨立書店

2019-05-06 16:27

體驗非洲貧童對抗沙蚤病 小學生穿上寶特瓶鞋

2019-05-06 15:16

國中會考5月18、19日考試 試務人員今入闈

2019-05-06 15:14

少子化擋不住 雲林縣下學年小校首度破百校

2019-05-06 12:59

統測國文篇章多 鋼鐵人入題

2019-05-05 23:59

新課綱課諮師負擔重 輔導百生減1節課

2019-05-05 23:57

拒毒教育國小扎根 小學生擔任校園反毒領航員

2019-05-05 10:35

屏東到峇里島 竹田國小學生跨越3600公里交筆友

2019-05-04 14:26

角力9金小巨人 車禍讓「 嘉義兩津勘吉」感嘆添金夢碎

2019-05-04 13:13

曹公國小60校慶暨校舍落成 保留140年茄苳讓建築轉弧型

2019-05-04 11:58

高商美少女康晏綾輪椅代步 忍受劇烈神經痛誓言考上會計師

2019-05-04 03:29

傳承布袋戲文化 三芝國中特優五連霸

2019-05-03 20:44

巴楠花小學改制案過關 全台首座原民國中小在高雄誕生

2019-05-03 18:34

末代教育替代役「泰山」哥哥 陪幼兒觀察昆蟲

2019-05-03 14:11

數感實驗室／幼兒玩具裡的二進位

2019-05-03 09:30

小5迷上電腦程式 中女中林芸平 未來想寫遊戲程式

2019-05-02 23:23

東區高中科展 台東高中成績亮眼

2019-05-02 14:20

國小師生自製繪本 義賣所得捐助尼泊爾小學

2019-05-02 14:08

影／「返校」尖叫不斷 小學生推鬼屋主題遊戲超水準

2019-05-01 17:14

椰油國小出國演出籌款遭冒用詐騙 校方澄清已停止募款

2019-05-01 17:07

嘉義縣國中技藝成果展 果雕、海盜、彩妝讓人驚艷

2019-05-01 15:18

祈求好考運 大成商工午餐吃包子、粽子祈福

2019-05-01 15:18

連續5年無人入學 雲林台西國小終於盼到2新生

2019-05-01 13:41

世界機器人大賽 台灣南港高中獲新秀獎

2019-05-01 13:33

南投長福國小師生出繪本 義賣所得全捐助尼泊爾小學

2019-05-01 07:56

北一女校友校長8月退休 給自己60歲禮物

2019-05-01 00:03

大園高中推IB課程認證 留學不必考英檢、多益

2019-04-30 23:00

高中新課綱將上路 桃市選定6校示範

2019-04-30 22:57
看更多

熱門文章

想錄取杜克大學？聽聽嘉義女中學生怎麼說

2019-05-07 18:25

台大調升助理教授薪資至4萬 主動出擊留才攬才

2019-05-07 18:40

教師退休前一年考績甲等 退休補償一個月

2019-05-07 22:45

會考狀元 錄取台大醫學系

2019-05-07 23:58

教師退休前考績甲 加發1個月薪

2019-05-08 00:11

嘉中頂尖大學錄取155位 其中台大就有39人

2019-05-07 19:35

留人攬才 台大：助理教授彈薪從3萬調升至4萬

2019-05-07 17:53

免出錢！國小生畢業旅行均免費 雲林林內鄉公所補助已5年

2019-05-08 13:11

私校退撫儲金報酬率衝高 9月將全面開辦增額提撥

2019-05-07 19:11

太趕？新課綱送審課本 配圖是草稿

2019-05-08 00:27

大學個人申請明天登記就讀志願序 16日放榜

2019-05-08 10:03

不適任特教師調職 人本批：偏鄉學校變成收容所

2019-05-08 13:52

從上百所小學脫穎而出 後壁新嘉國小獲國際認證金質獎

2019-05-07 19:02

台大出招留才攬才 調升彈性薪資人數、金額

2019-05-07 17:33

樹德科大設計學院 頻獲國際肯定

2019-05-08 00:25

中原商設系畢展 保育、食安、發展遲緩兒、解夢紓壓全入場

2019-05-07 17:53

影／托盟盼公幼收托與上下班時間一致 教部回應了

2019-05-08 13:19

籤難抽、服務時間短 教團籲政府推「公幼2.0」

2019-05-08 10:25

創校95年第一人 嘉中應屆生錄取哈佛

2019-05-07 23:24

兄妹檔馬來西亞國際發明展2金 災區送物資流籠受矚目

2019-05-07 16:49

元智大學國際交誼廳 還有穆斯林祈禱室

2019-05-07 19:06

輔英科大護理系學生加冠導光 「男」丁格爾也承諾誓約

2019-05-08 14:35

全國學生創意戲劇賽 至善高中締造第2次雙特優

2019-05-08 09:18

大學個人申請錄取生9日填志願 5.9萬人符資格

2019-05-08 11:21

四技二專技優甄審入學開放申請 5月14日截止

2019-05-08 14:04

抽獎活動／你愛的書中角色是什麼星座？ 宋怡慧新作《星讀物語》贈書

2019-05-08 16:02

健康促進學校 後壁新嘉國小獲獎

2019-05-08 00:05

校園我最棒／兄妹聯手 馬來西亞國際發明展奪雙金

2019-05-07 23:24

高校生創意料理成「金牌便當」 限量5萬份今全台開賣

2019-05-08 16:14

教師節開辦增額提撥 私校退撫儲金績效好

2019-05-07 21:33

影╱教師節開辦增額提撥 私校退撫儲金績效好

2019-05-07 20:49

四技二專技優甄審入學招生 8日起繳交報名費

2019-05-08 12:05

農林廢棄物再利用 屏科大建置服務平台

2019-05-07 18:53

違法仲介中國留學 教部移送檢調12家

2019-05-08 15:21

難抽籤、時數短 教團盼推「公幼2.0」

2019-05-08 14:17

秋野芒劇團跋涉偏鄉 演給奇美國小9學生看

2019-05-07 16:43

公民時事題／立法將滿40週年 台美關係基石《台灣關係法》的性質？

2019-05-08 14:30

紐時賞析／阿拉伯國家的足球權力學

2019-05-08 15:20

鋪磚增闢休閒空間 反害國小百年老榕樹倒伏

2019-05-07 17:52

紐時賞析／巴黎聖母院 融入法國時尚

2019-05-08 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top