鋪磚增闢休閒空間 反害國小百年老榕樹倒伏

2019-05-07 17:52 中央社 屏東縣7日電



屏東市民和國小校內1棵百年老榕樹今天凌晨倒伏，讓居民不勝唏噓，縣府下午邀屏東科技大學教授會勘後，發現因鋪設連鎖磚造成棲地不良，妨害榕樹根系呼吸、感染真菌而倒伏。

民和國小內有3棵老榕樹，今天凌晨2時許，一聲巨響驚嚇附近睡夢中的居民，居民早上起來，發現是老榕樹倒伏，都不勝唏噓，1名70多歲的陳姓居民，如往常到老榕樹下的石椅休閒，望著倒伏的老榕樹說，老榕樹有百年了，可能是近日不斷下雨造成的。

屏東縣政府下午邀請屏東科技大學植物醫學系教授陳麗鈴與副教授陳文華到場會勘，2人會勘後，發現是真菌感染造成根系腐朽，而真菌感染的原因是3棵老榕樹區鋪設了連鎖磚，造成棲地不良，阻礙了榕樹根系的呼吸。

由於另2棵老榕樹也有真菌感染現象，陳麗鈴請民和國小校長黃拓榮架設管子，讓老榕樹的氣根沿管而下著地生根，或架設支撐的架子。

縣府農業處人員表示，通常樹根週圍被鋪設水泥或磚後5、6年，因根系發展受到阻礙，容易腐爛，造成頭重腳輕，只要下雨或颱風就容易倒伏。

倒伏的老榕樹究竟能不能重植原地，還要請教專家。

黃拓榮表示，連鎖磚約5、6年前鋪設，當時是配合市公所通學步道的規劃鋪設，也讓社區增加休閒空間。

3棵老榕樹中的1棵設有解說牌，解說牌指出，老榕樹有百年歷史，早年是日本神社裡的老樹，後來成為居民問明牌膜拜對象，當年建校及後來拓校時，曾2度面臨被砍伐，但都被居民留下來。