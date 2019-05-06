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汐止國中射箭隊克難訓練 新北市議員助添設備

2019-05-06 20:09觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止國中射箭隊一直以來設備不足，市議員張錦豪在了解後，也以建議款協助添購弓身、弓...
汐止國中射箭隊一直以來設備不足，市議員張錦豪在了解後，也以建議款協助添購弓身、弓臂及製冰機等設備。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止國中射箭隊成立六年，這幾年成績不錯，今年更有選手代表台灣參加亞洲盃射箭比賽，不過，一直以來設備不足，市議員張錦豪在了解後，也以建議款協助添購弓身、弓臂及製冰機等設備，讓孩子們有更完善的裝備訓練。

市議員張錦豪表示，汐止國中這邊一直有國手級的教練長期在推廣運動項目，那其實汐止這邊也有三級制，國小國中跟高中的射箭隊，成績也不錯，國中隊還代表新北市去高雄比賽，甚至還去參加亞洲盃，所以，在他們設備不足的狀況下，協助添購弓身4組及弓臂2組，還有安定桿及製冰機，希望讓射箭隊不用再為經費苦惱，可以專心訓練。

汐止國中射箭教練楊念說，射箭在汐止成立大概六年，設備一直都是稍嫌不足，對於場地或是弓、箭，這些消耗性的器材，每一年都要去籌措一些經費，像目前使用的弓，一把就要將近十萬元，那其實對於一般的家庭，負擔真的蠻大的，這次感謝議員張錦豪的幫忙，我們之後這幾年在訓練方面，就不會這麼辛苦，為了一些經費要煩惱，教練也可以專心對學生做一些訓練。

至於製冰機，因為，每次競技運動員在每一次做完每天的訓練後，都會進行冰敷，就是為了要讓肌肉受傷的部分可以儘快的修復

張錦豪指出，到地下室他們射箭練習的場地，看起來是很克難，因為，是一個練習基本功的地方，但是，是停車場也不是很標準，但是，大家辛苦練習奪得好成績很不容易，所以看到照明不足，也協調改善，還有設備要汰換的部分，未來也會持續協助。

修復停車場
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