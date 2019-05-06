金門兩名運動好手 分別赴大陸與台灣升學鍛鍊

2019-05-06 17:15 中央社 金門縣6日電



金門縣金寧中小學兩名運動好手蔡岳勳和楊恭智在全國中等運動會分別打破自己紀錄，雖未抱得獎牌歸，但他們實力已獲肯定；兩人將分別到中國大陸和台灣升學鍛鍊接受更高挑戰。

金寧中小學田徑教練許仲宇受訪表示，蔡岳勳在才剛落幕的全中運鐵餅項目以43公尺16拿下第四，不但打破自己紀錄，也是十多年來金門鐵餅首次進入全中運前8強。

許仲宇說，蔡岳勳會跑會跳，爆發力十足，除了田徑，還身兼籃球隊長和羽球隊員，可說是全能選手；如果高中往田徑十項全能發展，絕對有全台灣地區前3的實力；金門高中老師林偉倫也曾說，若蔡岳勳繼續專精田徑，「拿下十項金牌是遲早的事」。

但身高184公分的蔡岳勳嚮往打籃球，師長尊重他的決定。蔡岳勳說，畢業後將到湖南長沙郴州第一高級中學打籃球。許仲宇說，蔡岳勳可說是首位放棄台灣HBL，而加入大陸NBL的台灣學生，很佩服他的勇氣。

至於全中運賽前被看好的1500公尺好手楊恭智，這次跑出4分20秒17，雖然超越3月間港都盃第6名的成績，也是自己最佳表現，卻落居第13。楊恭智自認「跑太爛」，對不起教練。

但許仲宇告訴楊恭智「盡了全力，就是對自己最好的交代」，要楊恭智不要自責。許仲宇說，看著楊恭智從4分50秒開始進步，一路挺進，這次差點就進入決賽，只能說今年全中運選手太強了。

雖然全中運獎牌未能入袋，新竹縣東泰高中早已相中楊恭智的實力，楊恭智幾經長考也決定攻讀東泰體育班。

許仲宇說，金門沒有體育班，選手每天只能利用課餘時間訓練，比起台灣體育班學生一天訓練5、6小時，日積月累成績自然見真章。他說，讀台灣高中體育班的金門學生不少，但楊恭智是首位以田徑專長到台灣讀體育班，可以看出楊恭智勇於接受挑戰的決心。

另一名女選手許容熙，去年才轉到金寧中小學，就以62秒53打破金門女子400公尺紀錄；不過，去年9月在台北市秋季全國田徑公開賽終點前跌倒後，她一直處於低潮。這次全中運雖只跑出64秒28，但許仲宇對她充滿信心，她也自我期許要在今年8月底東亞青年盃全國國中田徑錦標賽重新站起來，再創佳績。

許仲宇在全中運會前受傷，現在全中運雖已落幕，每天放學後他仍負傷指導選手訓練，好讓選手隨時保持最佳體能狀態，迎接未來每場賽事挑戰。