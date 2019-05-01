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花蓮國中小免費營養午餐 一學期吃有機米一個月

2019-05-01 17:47中央社 花蓮縣1日電

花蓮縣政府自2010年起實施公立國中小學免費營養午餐政策，其中每週有一天吃有機蔬菜，今年縣府選定5月及11月，供應花蓮在地有機米，盼有機食農教育從小扎根。

花蓮縣政府今天表示，縣府自2004年開始推動有機農業至今成果豐碩，有機面積超過2100公頃，占全台有機面積約24.13%。近年來學校營養午餐採用國產在地生產可溯源食材已逐步成為共識，學校午餐使用在地生產有機蔬菜或有機米，除增加花蓮長期、穩定的需求量，更有助於鼓勵在地農友投入有機生產行列。

在行政院農業委員會農糧署支持下，去年11月花蓮縣國中小學已首度連續一個月在營養午餐中吃花蓮在地有機米。花蓮縣政府今年選定5月及11月，供應花蓮在地有機米，並依「食農教育與在地有機食材推廣計畫」，委託13個農民團體到全縣各國中小配合各校安排有機食農教育講習或田間體驗共計84場次，讓學童從飲食中瞭解農業重要性，並透過農業體驗讓學童學習觀察大自然的生命力。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣實施國中小免費學校午餐政策，同時採用在地生產可溯源食材的4章1Q（CAS台灣有機農產品、CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品、吉園圃安全蔬果等4種標章，及台灣農產品生產追溯的QR Code），並推動採用有機食材，讓國中小學師生吃得更健康，學會珍惜食物、瞭解食材、土地與環境的關聯。

花蓮縣政府與農糧署共同力推食農教育，讓孩子從飲食中瞭解農業重要性，建立正確飲食觀念，並從農業體驗過程中，培養尊重自然與土地態度，逐步解決學童營養偏差、肥胖、過瘦或文明病等問題。

食農教育營養午餐
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