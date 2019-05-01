世界機器人大賽 台灣南港高中獲新秀獎

2019-05-01 13:33 世界日報 記者馮紀漪╱密西根州報導



南港高中獲新秀獎。 記者黃惠玲／攝影 分享 facebook 台北市南港高工日前在底特律舉行的2019 FIRST世界機器人大賽(First Robotics Competition，FRC)中，勇奪「最高分新秀種子獎」(Highest Rookie Seed Award)，另外參加First 兒童樂高賽的台中隊也獲得建築與發現獎、台南隊獲創新模型獎、高雄隊獲合作探索家獎，總統蔡英文賽後立即致電讚譽代表隊的傑出成績。

南港高工隊是由來自該校機械、重機、模具、電子等科系的28名學生組成，教師部分包括莊弘瑋、陳年佑、洪嘉駿、支裕文等四位，莊弘瑋說，特別感謝出賽前來自各界的支持，他表示，假使沒有松山慈惠堂、商們的贊助及玉山機器人協會的籌畫安排，該校很難順利成行參賽。

支裕文則說，隊員們在比賽中不僅展現自我實力，並學習到如何向其他隊伍推銷團隊能力，爭取聯盟機會，進而合作比賽達成指定任務，經驗寶貴。

率領11支台灣隊伍參賽的玉山機器人協會秘書長鄭瑞瑩說，很高興團員們藉此開拓國際視野，未來協會將繼續努力培養科技人才。

這次到底城參賽的台灣隊伍，包括6個高中隊共131位選手，還有其他5隊共38位成員，大家都是利用課餘時間在大會規定的6周，先行完成設計和裝配，然後再把機器人拆裝帶到會場重組。

台灣團除選手外，加上教練、陪同家長等257人，在比賽結束後並參觀了福特博物館、老虎隊棒球賽。

比賽期間，包括台灣科技部中部科學工業園區管理局局長陳銘煌、駐芝加哥台北經濟文化辦事處教育組組長董慶豐等人，都到場為選手們打氣，更肯定參賽隊伍的表現。