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集保盃射箭聯誼賽 為夢想發聲

2019-04-30 14:30聯合晚報 記者張瀞文／台北報導

集保結算所董事長林修銘（前排中）、總經理孟慶蒞（前排左三）及主任秘書景廣俐（前排...
集保結算所董事長林修銘（前排中）、總經理孟慶蒞（前排左三）及主任秘書景廣俐（前排右一）共同代表公司捐贈支票予仁和國中、四箴國中、富禮國中、鳳西國中、吉安國小、見晴國小及香山國小等七校。 圖／集保提供
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由臺灣集中保管結算所贊助主辦之「第二屆集保盃射箭聯誼賽」，於28日舉行。國中團體賽男子組由四箴國中拿下冠軍，富禮國中獲得亞軍；女子組由富禮國中拿下冠軍，四箴國中獲得亞軍；混雙賽則由富禮國中拿下冠軍，四箴國中獲得亞軍。

國小團體賽男子組由見晴國小拿下冠軍，吉安國小獲得亞軍；女子組由香山國小拿下冠軍，吉安國小獲得亞軍；混雙賽則由香山國小拿下冠軍，吉安國小獲得亞軍。

集保指出，本屆聯誼賽七所參賽學校分別來自北、中、南、東部國中及國小，透過經驗傳承，由優秀選手的經驗引領基層選手同場競技，給許多後進選手學習的好機會，同時支援基層學校射箭運動發展，增加日後參與國際級賽事實力，並帶動射箭運動風氣。

集保結算所配合主管機關推動金融業投入社會公益，響應企業力挺體育活動，自105學年度起捐助體育署推薦的桃園市仁和國中、台中市四箴國中、高雄市鳳西國中、新竹市富禮國中、花蓮縣吉安國小，106學年度新增花蓮縣見晴國小，2018年再新增新竹市香山國小射箭活動訓練學習計畫。

集保結算所董事長林修銘表示，射箭是適合國人體格發展的運動，更是我國的重點奪牌項目，中華射箭隊歷年都有好成績，巴西奧運時奪下銅牌，世大運時更留住銀牌的榮耀。我國射箭運動的希望在青少年身上，佳績的背後，除了選手的努力，也集結了教練團的付出。

林修銘指出，本活動藉由支援基層學校射箭運動發展，協助射箭小選手持續穩定的發展，期望透過資源的挹注，讓偏鄉或弱勢的孩子有更多接受訓練的機會，並使用更優質的器材參與比賽。

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