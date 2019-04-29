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竹市育賢國中校舍重建 音樂教室列歷史建築不拆

2019-04-29 19:34中央社 新竹市29日電

新竹市育賢國中有4棟校舍因耐震係數不足，原規劃拆除重建，但其中「音樂教室」因被列為歷史建築而被保留，校方表示，將申請經費補強修繕，讓它成為學校的重要文化資產

建校超過60年的新竹市育賢國中，校內育英樓、家政樓、輔導樓與音樂教室，因建物老舊、耐震係數不足，新竹市政府投入經費重新規劃擁有「四合一」功能的全新育英樓，並於今天舉行老舊校舍拆除重建工程動土典禮。

新竹市副市長沈慧虹表示，孩子處在好的學習環境，才能擁有好的學習效率，因此新竹市政府與教育處同仁齊心努力，未來工程會兼顧安全與學習，盡力縮短動工時間，讓學生盡快使用到全新校舍，讓孩子擁有更優質的學習環境。

育賢國中校長黃淑文表示，這次拆除重建工程，是採「先建後拆」方式，於操場位置興建全新育英樓後，再一併拆除舊育英樓、家政樓與輔導樓；新育英樓總樓地板面積為6757平方公尺，將有27間教室、7間辦公室和1間會議室。

黃淑文說，原本也在拆除名單內的「音樂教室」，在新育英樓初步規劃設計完成後，被新竹市文化局列為歷史建物，因此被保留下來。

黃淑文指出，經專家、學者調查研究，認為育賢國中音樂教室為二次世界大戰後新竹地區少數單獨作為音樂教室空間的建築，為大跨距音樂教室，包括鋸齒狀平面、立面藝術雕塑及開口形體等特色，深具現代國際樣式風格及戰後音樂廳類建築的建築價值，具新竹地區音樂校舍類型的代表性。

黃淑文表示，音樂教室過去原是社區活動教室，後改為學校的音樂教室，取名為「伶倫樓」，但因建物耐震係數小於1，已多年未開放給學生上課使用，未來會爭取經費補強修繕，讓它成為學校的重要文化資產。

新竹歷史建築文化資產
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