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宮崎國際音樂祭 海山國小管樂團日本交流

2019-04-29 17:01中央社 新北29日電

新北市板橋海山國小管樂團參加日本「宮崎國際音樂祭」，今天演出包括「丟丟銅」等多首台灣民謠組曲，學童並穿上採茶服裝與花布斗笠表演，透過音樂分享台灣族群文化。

海山國小音樂老師蔡佩鵑在日本接受記者電話訪問表示，這項演出在日本宮崎市舉行，由宮崎地區學校聯合表演，海山國小是唯一受邀的國小團體。

音樂表演廳會場懸掛藍底白字的「熱烈歡迎新北市海山小學校」布條，樂團由金秉翔老師指揮，他是葉樹涵教授的學生，已經在海山國小指揮5年，用心推動管樂音樂教育及發展。2人一起推動台日文化交流。

蔡佩鵑表示，葉樹涵出發前還特地指導和陪著樂團練習綵排，今天則以小號與管樂團共同演出電影「教會」的主題曲。

除黑管、法國號等管樂團成員在舞台演奏，今天也有4名學童表演客家採茶舞蹈，襯托客家本色展現客家人的勤儉與樸實。

蔡佩鵑說，在主場表演時，客家童謠「天空落水」「桃花開」與台語傳統童謠「西北雨」展現下雨天孩子們看見昆蟲的幻想，組曲穿插的演奏中，展現台灣族群融合的文化特性。

海山國小管弦樂團家長後援會表示，樂團與現場熱烈互動，感覺相當好。且將台灣的各族群的童謠組曲，以音樂展現配合舞蹈，讓日本當地也可以看見台灣的豐富文化內涵。

蔡佩鵑表示，樂團27日出發前往日本宮崎，昨天展開校際交流並互換禮物，還透過竹蟬、波浪鼓童玩，與各校學生交流。她說，音樂祭今天舉行，透過音樂交流讓學生體會各國不同文化，也看見日本人做事情嚴謹的一面，將可提升孩子處事態度。

樂團看見台灣
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