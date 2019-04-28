小五女童逆境積極進取 被選為自強兒童獲表揚

2019-04-28 16:37 中央社 嘉義市28日電



嘉義家扶中心今天於嘉義市立棒球場停車場舉辦兒童保護愛心園遊會，並表揚自強兒童，小五女童甜甜擔任單親媽媽的左右手，課餘還剖蚵貼補家用，從不喊苦，精神令人敬佩。

嘉義家扶中心舉辦「疼惜囝仔」428兒童保護愛心園遊會，共有123個愛心攤位參與，以及精彩節目表演。嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁，還有民意代表到場擔任兒保大天使，更表揚10名嘉義地區自強兒童，黃敏惠還加碼紅包送給受獎小朋友。

嘉義家扶中心表示，最具代表的自強兒童是居住嘉義縣布袋的甜甜，她的父母2年前離異，由母親擔任監護人，母親為越南籍新住民，遠嫁來台人生地不熟，又不識國字，因此就讀國小五年級的她，從小扮演母親的左右手，負責教導弟弟功課，協助家務，讓母親全心投入工作養家。

甜甜的母親夏季從事剖蚵，她在耳濡目染下，幼兒園中班時，就向母親學習剖蚵，握著比手掌大的蚵殼，手上滿是傷痕，但這並未讓她打退堂鼓，靠著不斷練習，熟能生巧，平時只要完成功課，就與母親一起剖蚵，減輕母親負擔。

黃敏惠表示，愛心園遊會展現許多正向的能量，並鼓勵所有家扶的孩子，人不怕苦難，只怕沒有站起來的力量；今天是428兒童保護日，期望兒童能在善良的環境中長大，以及透過社會安全網，減少兒虐事件。

嘉義家扶中心指出，中心舉辦園遊會一開始僅有20個攤位，今年已有123個攤位，除了51個贊助單位外，還有諸多小額捐款人的善舉。今年還有3戶寄養家庭響應園遊會活動，以及更多的寄養家庭協助推廣園遊券。