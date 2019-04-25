台中海線4校環境待改善 教育部允諾補助

2019-04-25 21:19 中央社 台中25日電



立法院副院長蔡其昌今天邀集教育部、台中市政府等單位，會勘台中市海線地區4所學校的待改善設施，獲教育部允諾補助規劃設計費用，未來將與市府合作共同改善教育環境。

蔡其昌今天邀教育部國教署長彭富源、台中市政府教育局副局長劉火欽與當地民意代表，針對台中市梧棲區永寧國小、大德國小，清水區三田國小與大甲區大甲國中等4所學校教育設施進行會勘，獲教育部高度重視，允諾協助學校環境設備改善計畫。

其中永寧國小校齡已逾90年，正重建校內活動中心，預計西元2020年完工，今天會勘工程進度，校方並爭取活動中心內部裝修及景觀工程預算約新台幣950萬元，獲教育部首肯將編列預算補助。

大德國小師生人數上千人，校內專科教室不足且無大型室內場域，提出多功能活動中心新建工程計畫，總經費7500萬元，獲教育部同意補助規劃設計費用改善學校困境。

另外三田國小已是百年老校，校內遊戲設施已使用超過20年，雖設備老舊仍屬堪用，但部分鋼管因受環境潮濕影響，已有鏽蝕及安全地墊硬化情形，急須汰舊換新，教育部允諾補助200萬元費用更新；大甲國中的手球運動是體育特色之一，培育多位國家選手，提出活動育樂中心改建工程計畫，總經費1億9000萬元，獲教育部同意補助初期規劃設計費用。

蔡其昌受訪時表示，希望一步一腳印，一棟一棟來完成學校師生及鄉親的期待，教育的投資必須放眼未來，期盼各學校相關計畫皆能如期進行，讓孩子們有一個安全舒適的空間，提升教育環境與品質。

彭富源指出，蔡其昌長期關心教育議題，今天一同會勘4所國中小，教育部將補助各校初期的規劃設計費用，後續也將和台中市政府教育局合作，共同協助改善海線學校的教育環境設施。