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體育署會勘南投國中小運動場 承諾改善設施

2019-04-23 18:31中央社 南投23日電

教育部體育署今天到南投縣會勘太平國小、埔里國小等校體育設施，體育署副署長王水文今天指出，體育署將協助學校改善相關設施，期盼能成為專業運動員的後盾。

教育部體育署副署長王水文今天應民主進步黨籍立法委員蔡培慧的邀請，前往南投縣埔里鎮太平國小、埔里國小以及大成國中等學校，會勘學校的足球場、籃球場以及射箭訓練中心等體育設備，了解學校的需求。

蔡培慧說，她上任後，為南投縣的國中小學以及高中，向體育署爭取到的補助超過新台幣8000萬元，而良好的學習環境是培養運動選手的要件，師生可在專業安全的場地上教學及學習，教育部責無旁貸。

蔡培慧表示，學校的球場不只可提供校內師生的教學訓練之用，同時也是鄰近社區居民晨間運動或晚上散步的休閒場所，對增進校園與社區的融合會有很大的幫助。

王水文則說，體育署推動足球6年計畫，每年參加中等學校足球聯賽的隊伍數大幅成長，體育署會針對國中小學以及高中足球發展和銜接，強化軟硬體設施，讓足球運動能夠從基層扎根，未來也將協助改善學校球場整建與體育器材設備，期盼成為專業運動員的堅強後盾，也讓所有師生及社區居民都能在安全的場地上運動奔馳。

體育足球教育部

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