學子求職防騙 翁章梁：工作不符情理是陷阱

2019-04-23 14:17 中央社 嘉義縣23日電



嘉義縣社會局因應暑期青年學子打工，規劃21場求職防騙巡迴宣導，今天首站到永慶高中，縣長翁章梁表示，若工作性質不符合情理，且是你賺到、他損失，就可能是工作陷阱。

嘉義縣社會局副局長張翠瑤表示，暑期青年學子打工普遍，坊間形形色色求職陷阱，時有所聞，為了讓學子及早認識求職防騙及就業隱私觀念，規劃21場求職防騙巡迴宣導。

社會局規劃的求職防騙巡迴宣導上午前往永慶高中，永慶高中校長蘇淵源說，學生運用群體式翻譯大聲公，將求職防騙宣言直接翻譯8國語言，藉以宣示防範求職詐騙，維護學子就業安全。

翁章梁指出，自己求職經驗少，求職詐騙幾乎沒有遭遇過，不過，大學時，曾落入購物詐騙圈套，而分期購買一套新台幣10多萬元的學習英文教材。

翁章梁說，防詐騙，真的不容易，所謂道高一尺，魔高一丈，不過，求職只要記住兩點，就比較不容易被騙，就是工作性質不符合情理，包含錢多、事少、離家近，還有工作內容是你賺到、他損失，且最重要的一點是天下沒有白吃的午餐。

社會局提醒求職謹記3要準備、7不原則，就是要蒐集應徵公司資料、要告知親友求職地點、要檢視職缺資訊是否合理，面試應徵時，不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不離身、不飲用、不非法工作。

社會局表示，近來求職詐騙手法日漸演進，不願見青年因一時的工讀受剝削或誤入歧途，因此在畢業季前夕舉辦校園巡迴宣導，希望提醒畢業求職者或打工學生留意求職、面試、工作時的詐騙或剝削。