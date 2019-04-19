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午休1小時進社區服務 她的「曉」行動 獲全國菁英獎

2019-04-19 22:35聯合報 記者喻文玟／台中報導

曉明女中黃凱玟和唐氏症舅舅相處，學會愛與關懷，以「我的『曉』行動」獲青少年志工全...
曉明女中黃凱玟和唐氏症舅舅相處，學會愛與關懷，以「我的『曉』行動」獲青少年志工全國菁英獎。 記者喻文玟／攝影
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曉明女中高三生黃凱玟是台中市德信青少年志工全國菁英獎得主，她從小跟唐氏症舅舅互動，啟發了同理、關懷之心國二開始投入公益，號召同學發起「我的『曉』行動」，陪伴長者、兒少關懷、流浪動物、文化推廣都可看到她的身影。

黃凱玟說，舅舅罹患唐氏症，媽媽曾跟她說，以前和爸爸約會都會帶著舅舅，一家人感情密不可分，舅舅已40多歲，「可以感受到他希望大家把他當作正常人」。

從小與舅舅的相處，讓黃凱玟從小就關注到人的差異，「即使是有缺陷的人也保有愛，一般人更應用同理心關懷他人。」國二起開始投入關懷弱勢、孩童等公益活動，甚至跟著學校前進泰北做社區關懷與服務。

黃凱玟高二擔任曉明女中「喜得社」社長，她說，身邊不少同儕都覺得「國、高中生好好唸書就好了」，但很多知識與社會脫節，她決定以行動影響身邊的朋友們，把目光放到社會弱勢族群，發起「我的『曉』行動」。

黃凱玟與同儕設計不同的志願性善行，包括關懷兒少、老人、照護流浪動物等，並將與夥伴服務唐寶寶、植物人透過網路平台傳播。「曉」行動利用每周四午餐及午休的1小時前進社區服務。

黃凱玟說，自己曾懷疑「短時間服務有意義嗎？」關懷據點的社工說，因她們的協助才有時間喘息，成為「曉行動」持續的動力。

保德信青少年志工全國僅選8名的全國菁英獎，黃凱玟已決定要投入社工領域，大學申請以台大社工系為第一志願。

社工流浪動物唐氏症
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