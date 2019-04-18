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翻轉兒童月 野柳國小學童化身導覽員

2019-04-18 20:02觀天下 記者廖品涵／萬里報導

四月專屬兒童的月份，野柳國小學生化身成導覽員，說出專屬於自己的導覽內容，表現出自...
四月專屬兒童的月份，野柳國小學生化身成導覽員，說出專屬於自己的導覽內容，表現出自信的自我。 圖／紅樹林有線電視提供
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四月專屬兒童的月份，野柳國小中低年級的孩子在野柳地質公園擺設攤位，為遊客介紹他地質與海洋生物，而較高年級的孩子為訪客導覽，融入家鄉的人文風情與歷史脈絡，說出專屬於自己的導覽內容，表現出自信的自我。

野柳國小期待讓孩子不只是接受禮物，還要鼓勵學生趁著這個月去逐夢，實踐夢想，而每位學生從小一開始就吸收相當多的海洋與地質知識，也夢想透過自己的力量影響更多人重視海洋永續，因此這個月要透過他們的方式將所學表現出來，為家鄉來導覽。

野柳國小校長張錦霞表示，野柳國小緊鄰著地質公園，一旁還有野柳漁港，學校的校本課程也融入家鄉特色，在四月這個專屬於兒童的月份，野柳國小期待讓孩子不只是接受禮物，還要鼓勵學生趁著這個月去逐夢，實踐夢想，這個月特別選在野柳地質公園這個大教室，要透過孩子們的方式將所學表現出來。

校長張錦霞指出，另外這個月還有來自馬祖的學校到校參訪交流，學生們也肩負起地主導覽員的大任，介紹學校特色與獨木舟運動，在兒童月期待透過轉化教育的希望工程，讓孩子能結合學習成果進行社區服務回饋行動，並訂定改變世界的小小夢想，以實際的作為影響大家關懷社會與海洋生態及自然環境的永續，讓「愛」透過孩子的生活實踐來感染每一個人。

野柳夢想萬里
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