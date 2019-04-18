國際防災演練 萬里大鵬國小童上山避海嘯

2019-04-18 20:03 觀天下 記者廖品涵／萬里報導



萬里區大鵬國小舉辦國際防災參訪活動，師生大手牽小手往校園旁的萬壽山避難，落實學生自助、互助的防災精神。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 教育部今(18)日在萬里區大鵬國小舉辦國際防災參訪活動，因大鵬國小地理位置的特殊性，因此模擬演練以地震、海嘯複合式災難來呈現，高年級學生照顧低年級學童，一起大手牽小手往校園旁的萬壽山避難，落實學生自助、互助的防災精神。

這次模擬演練以地震、海嘯複合式災難來呈現，當地震發生時，透過校內從校長到職工們的防災編組，快速的帶領學生逃生、避難，再加上面海的關係，預測海嘯即將來襲，校長也隨即分組讓高年級的學生照顧低年級的學童，一起大手牽小手往校園旁的萬壽山避難。

教育部資訊及科技教育司專委邱仁杰指出，為了讓防災知識更上一層樓，今天舉辦的國際防災參訪，來到新北市的防災教育示範學校，萬里區的大鵬國小，背山面海的大鵬國小，地理位置有相當的特殊性，更透過今天的國際防災參訪，首度展示活化貨櫃屋作為防災倉庫，收納放災必備品，也展現新北市防災教育推動與創意作法，要與各國來賓交流，讓防災教育與知識更提升。

大鵬國小校長唐永安表示，因應地理位置的不同，各國、各區的災害模式也不同，大鵬國小依照校園地理特性將可能會遇到的災情演練，更善用地利之便選擇鄰近的地形優勢來避難，並落實學生自助、互助的防災精神，事後也要透過跨校、跨國的經驗分享，讓學校的防災教育成效再提升。