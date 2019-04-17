特教生夜宿偏遠國小 學生交流大開眼界

2019-04-17 20:45 中央社 台南17日電



國立台南大學附屬啟聰學校舉辦戶外教育，帶著國小部高年級學生夜宿偏遠的南化區瑞峰國小，看到螢火蟲大開眼界。螢火蟲示意圖。圖／海大提供 分享 facebook 國立台南大學附屬啟聰學校舉辦戶外教育，帶著國小部高年級學生夜宿偏遠的南化區瑞峰國小，看到螢火蟲大開眼界；瑞峰國小學生首次接觸升旗時以手語唱國歌場景，也有不同感受。

台南大學附屬啟聰學校（南大附聰）教務主任陳杉吉今天受訪時表示，這次活動由師長帶著7名學生前往山區進行戶外教育。除了造訪玄空法寺、江家古厝、余清芳紀念碑等地點外，並前進台南市唯一的特偏學校瑞峰國小進行課程交流。

陳杉吉表示，瑞峰國小全校7名學生利用自製的海報介紹瑞峰國小和所位於的關山社區；南大附聰的學生利用資訊應用課程製作的簡報，介紹學校及市區的古蹟等景點。

他說，昨晚由瑞峰國小安排生態導覽，進入森林內看螢火蟲；適逢雨後螢火蟲大量出現，夜色中的點點螢光像是星空一樣，一閃一閃，讓南大附聰的師生們大開眼界。今天早上兩校師生一起升旗，瑞峰國小學生首次面對用手語唱國歌及翻譯，讓次交流也讓他們對手語更進一步認識。

瑞峰國小校長莊蓉芷表示，這樣深度融合教育的機會，對兩校的學生來說是最好的體驗。南大附聰校長陳秀雅說，戶外教育可讓學生應用平日所學與外界接觸，未來希望邀請瑞峰國小的學生到南大附聰來進行交流。