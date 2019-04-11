海漂相機奇緣 拾獲學生募款赴日演出倡環保

2019-04-11 21:46 中央社 宜蘭縣11日電



日本女大學生椿原世梨奈(前左)掉了相機，海漂933天到台灣，宜蘭縣岳明國小學生淨灘時撿獲。她飛到台灣，昨親自向師生道謝。 聯合報系資料照片／記者羅建旺攝影 分享 facebook 宜蘭岳明國小學生去年淨灘時撿到海漂相機，透過網路找到日籍失主，牽起台日情緣。這群學生在外界安排下，近日透過募款方式，預定7月前往日本演出布袋戲，宣導環保教育。

日本籍女子椿原世梨奈於3年半前在石垣島潛水時遺失相機，這台相機經過234公里漂流，去年3月27日竟被當時在蘇澳海邊淨灘的岳明國小5年級忠班學生們拾獲；之後，師生們透過臉書發布訊息及相機中的照片，在台日網友熱情分享訊息下，隔天立即找到失主，串起台日海漂相機情緣。

椿原世梨奈在去年4月抵台，前往岳明國小親自領回相機，親口向師生們道謝，為這段海漂奇緣畫下完美結局。

事隔1年後，撿到海漂相機的這群學生即將畢業。為紀念這段難得的回憶，他們在今年3月到6月期間，透過「表演一場，淨灘一場」的方式，分階段前往國內靠海的國小學校，並以海漂相機這段奇緣改編成布袋戲巡迴演出，順便宣導環保教育，當成很特別的畢業旅行。

岳明國小6年級忠班導師李公元今天告訴中央社記者，這群學生在外界安排下，近日已透過募款方式，預定於7月2日到10日前往日本千葉縣成田市與銚子市的國小學校，並以相同的「表演一場，淨灘一場」的方式演出布袋戲，向日本小學生宣導海洋環保教育。

李公元表示，屆時為讓日本小學生都了解劇中意義，最近已透過在岳明國小寄讀的日本小學生教導負責演出的畢業生簡單日文台詞，會讓台下觀眾都看得懂。

他表示，之所以選擇銚子市演出，是因為當地靠海，岳明國小學生們在淨灘時也可觀察日本海域是否乾淨；若看到垃圾時，也可進一步反思海漂垃圾是否就是全球問題。

此外，這趟赴日演出包含18名畢業生、老師與工作人員，共22人，所需經費約新台幣66萬元，日前透過各界募款已籌到38萬元，未來幾個月只要更加賣力透過公演等方式募款，相信一定可以達到目標。

至於椿原世梨奈到時會不會於日本與6年級忠班學生再續前緣，李公元說，因椿原世梨奈目前居住在關西，因經費問題恐怕無法招待她到千葉縣或是東京都，但是會於行前時通知她此事。

宜蘭縣政府表示，14日下午3時、4時30分，岳明國小6年級忠班學生將於冬山火車站旁的宜蘭綠色博覽會會場，帶來兩場海漂奇緣布袋戲演出，免門票，歡迎遊客前往欣賞，並為學生們加油打氣。