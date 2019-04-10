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馬公國小120週年 校友張宗元捐百萬設基金

2019-04-10 20:10中央社 澎湖縣10日電

澎湖創校最老的馬公國小，今年5月將歡慶創校120週年，第22屆的畢業校友張宗元今天除了捐贈10萬元作校慶用外，還允諾再捐100萬元做為學校發展國際教育基金，善行令人敬佩。

馬公國小校長吳妙娟表示，今年是馬公國小創校120週年，5月起將陸續推出各項系列活動，第22屆畢業校友張宗元在獲悉後，除了贊助10萬元外，還大手筆捐贈100萬元作為教育基金，這是創校120週年來的最大一筆捐款，未來將建置更完善的教學設施，一起為國際語文能力奠定基礎。

配合澎湖縣政府訂定今年是教育年，財團法人張文津基金會還舉辦首屆英語朗讀與演講等比賽，深耕學童國際化語言，連澎湖縣政府教育處長謝國村都表達感謝。

吳妙娟表示，出身貧寒的張宗元，父親早年從事教育工作，對於子女的教育非常重視，再苦也要讓孩子接受良好教育，才有今日成就，平日默默行善，回饋鄉里，張文津基金會10餘年來投入扶助清寒弱勢學子的教育，106年底分別捐贈100萬元給馬公高中和澎湖海事等2校，期盼讓這愛循環延續下去。

馬公國小「領航2甲子、緣繫世代情」系列活動，4月20日起至5月4日止，將推出有「感念馬小、感恩歲月」照片展、「視覺藝術作品」、「活力四射」、「運動大會親子競味競賽」、「表彰三代同校」和「夜空饗宴」等等。

馬公國小創立於1900年，這120年來曾先後2度遷址、5度更名，歷屆校友高達2萬多人，現任縣長賴峰偉也是畢業校友，是今年創校120週年的籌備主委。

馬公澎湖
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