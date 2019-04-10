世界閱讀日／走讀台灣 運用稻草編織教兒童繪本裡的故事

2019-04-10 10:06 聯合新聞網 文／Openbook閱讀誌 黑眼圈



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「草鞋墩」是南投縣草屯鎮的舊名，關於名字的由來有一說：早期許多行旅的商人、挑夫和拓墾者行經此地暫歇時，會順勢更換破損的草鞋，結果一堆堆被丟棄的草鞋越積越高、堆疊成墩，故得此稱呼。不管傳聞是否屬實，都顯現當時蓬勃的經濟發展。

草屯地處中彰投三縣市的重要交通樞紐，它位於南投縣盆地東緣山麓，北隔烏溪與台中市霧峰區相望，又與西邊的彰化縣芬園鄉相連，加上境內有諸多河階與沖積平原，早期水稻種植面積約18,000公頃，是南投縣稻田最多的地方，故有「南投米倉」之稱。

當年脫穀後的稻草取得相對容易，先民就地取材、善用稻草編織，舉凡生活用品、童玩等，一應皆可手作，製草工業十分興盛。草屯草鞋的編織技術與優良品質尤其遠近馳名，昔日出產的草鞋堅固又耐用，加上居中的地理位置，因此成為草鞋的製造和集散之地。

只是，隨著時代演進，稻田耕作面積減少，各種新進材料興起，汰換了以稻草製作的用品，草編工藝逐步消失於現代生活中，草鞋的編織技術也隨之走向沒落。

因此，草鞋墩除了是早期地名，對當地老一輩人來說，可能還帶著懷念的情感，聽見此舊名，彷彿仍可望見早期草屯的經濟繁榮，與編草技藝的興盛樣貌。

小朋友看過草鞋嗎？它曾經是草屯有名的特產。（圖片來源：草鞋墩鄉土文教協會） 分享 facebook

「工藝稻草文化節」，鄉土教育親子同樂

為了不讓稻草編織技術被淡忘，一群草屯當地居民發想舉辦「工藝稻草文化節」，不僅想保有傳統文化，也希望藉此讓更多人認識這項傳統的技藝。

這項文化慶典至今已走過20個年頭，現在由草屯鎮公所接手，結合在地文化、產物和社區資源，已成為草屯鎮每年入秋後的重要活動。

豐富多元的體驗活動是工藝稻草文化節的特色。去（2018）年10月6日，在草屯植物公園舉行的活動長達3周，現場不但有古早童玩的展示可供親子同樂，還包括DIY手作，像是稻草人撲滿彩繪、竹製叮噹車。此外也有夜間露營、寫生比賽及各式趣味競賽，例如農田泥巴戰等。現場另有小火車等大型遊樂設施，也可與各式各樣以稻草編織的大型裝置藝術拍照留念；同時不乏及明華園歌仔戲等各項藝文表演。

工藝稻草文化節舉辦的鄉土文教活動，孩子們在葫蘆藤下寫生。（圖片來源：總統府提供） 分享 facebook

其中的稻草裝置藝術品，近4年都是由草鞋墩鄉土文教協會申請製作。該協會總幹事韓光範表示，去年這項藝術活動以「藝童趣看海」為主題，編織了各種海洋生物，諸如章魚、小海豚、貝類等稻草工藝品，可謂全國首見。

其中最吸睛也最具話題性的展品，莫過於高430公分、長520公分、寬415公分的巨無霸鯨魚，也是現行全國最大的手作鯨魚，它張嘴的空間足以讓一個國小孩童站入拍照還綽綽有餘，編織技術之強大，讓人驚艷得忍不住跟著鯨魚張大了口。此外，現場每一項稻草工藝創作，手工亦皆精緻細膩，置身其中，彷彿被四周的海底生物所圍繞，徜徉在海洋世界裡。

「藝童趣看海」裝置藝術中的巨大章魚也十分吸睛。（圖片來源：總統府提供） 分享 facebook

韓光範說，每年7月至11月是稻米採收季節，收割剩下的稻草便用來製作工藝品。協會租借一間小倉庫放置每天收割的稻草，再借用學校的籃球場、鎮公所的停車場來曝曬，還要不時翻面檢查。韓光範強調：「稻草一旦受潮，就容易發霉、長斑，這樣的稻草欠缺美觀也無法使用，所以從稻草收割、存放、曝曬等各項步驟，都要謹慎留意，因此需付出相當多的人力成本。」

帶領小學生體驗先民耕種、收割，到就地取材的傳統稻草工藝。（圖片來源：草鞋墩鄉土文教協會） 分享 facebook

有關稻草裝置藝術的設計，協會邀請會員、專家及社大學員等，透過開班授課的方式，一起研討每年的裝置主題，過程中經常激撞出新的編織技法。韓光範認為：「經由這樣的活動和合作，得以培育出更多的草編工藝人才，才是我們最重要的期盼與目標。」這也是協會推行工藝稻草文化節的精神所在，期許傳統的編織技藝能持續傳承下去，並朝向更多元的創新發展而努力。

閱讀與工藝結合，讓童話裡的人物現身打招呼

「工藝稻草文化節」20年有成，已蔚為草屯頗具知名度的特色活動。今年度的「世界閱讀日」，國立台灣工藝研究發展中心便希望結合草屯稻草工藝這項在地文化來推廣閱讀，邀請草鞋墩鄉土文教協會一同規畫舉辦「手『做』故事：工藝繪本動起來」的走讀活動。

任職工藝中心、負責本次專案的侯孟秀表示：「我們特別邀請專業的藝術老師，利用相關繪本說故事，同時搭配稻草工藝來進行活動，讓孩子在聽故事之餘，還能手作繪本裡的物件、體驗草屯的在地文化。」

此次活動將於4月20日下午進行，總共舉辦兩場，每場約一個半小時。活動搭配的繪本挑選也別具用心，例如與南投特色工藝相關的《草帽飛起來了》、《敲敲木的胡桃鉗國王》；或與手作藝術相關的故事，如《貝蒂奶奶的娃娃》、《獨眼孫悟空》、《啄木鳥女孩》；也照顧特殊孩子的身心，如《弟弟的世界》、《亞斯的國王新衣》、《青蛙小王子》。而結合稻草手作的部分，則以《草帽飛起來了》為主要的說書繪本。

利用繪本完成獨一無二的「稻草人鉛筆」，還可以帶回家喔！（圖片來源：國立台灣工藝研究發展中心） 分享 facebook

利用繪本完成獨一無二的「稻草人鉛筆」，還可以帶回家喔！（圖片來源：國立台灣工藝研究發展中心） 分享 facebook

活動中，老師先帶大家讀繪本《草帽飛起來了》的故事：

「有一個小男孩叫阿和，因為癩痢頭的關係，經常被同學嘲笑，他難過得跑進田裡，結果和稻田中的稻草人變成好朋友。有一天，阿和戴著母親特別用藺草編織、可以保護癩痢頭的草帽，到田裡找稻草人玩耍，沒想到玩到一半，草帽竟然飛走了！ 阿和四處找啊找，發現草帽居然已被白鷺鷥當作鳥窩。阿和不忍心拿走草帽，於是媽媽決定教他編織草帽。 首先，媽媽帶阿和到田裡收割藺草、接著曬乾，然後再教他編織技巧。起初很困難，但等到熟悉之後，阿和越編越上手了，最後他親手編織了兩頂草帽，一頂給自己的癩痢頭用，一頂送給好朋友稻草人遮陽。稻草人覺得好幸福，阿和也因此感到很開心。」

延續故事裡的溫馨氣氛，大家拿起手上的材料包，跟著老師的指示，製作繪本裡出現的主角「稻草人鉛筆」。製作完成後，就可以將小巧精緻且獨一無二的作品帶回家囉！

這場活動將閱讀與工藝結合起來，故事裡的主角從書頁中跳出來，呈現在我們的生活中，不但活靈活現地達到真正手「做」故事的目的，還能讓小朋友從工藝繪本中發覺稻草工藝的趣味與純樸。

走一趟草屯親子之旅，體會在地風情與稻草工藝之美

來草屯觀光旅遊，秋天可以參加稻草工藝文化節，沒有稻草的其他季節，到台灣工藝研究發展中心也是個不錯的選擇，廣大的園區環境以及豐富的展覽和設施都很適合親子同遊。

工藝中心共有5棟館設，第一棟是「工藝文化館」，內部打造成複合的展覽空間，由底層至頂層的直立迴轉樓梯串聯各樓層，定期策辦有關當代工藝的主題展。第二棟「工藝設計館」，是由國際知名雕塑家楊英風規劃設計，館內提供民眾認識和鑑賞工藝文化，目前舉辦的是「隱藏在鶯歌的研創力量展」。

侯孟秀說，上述二館主要是為呈現工藝之美的靜態展覽館場，另有三個館場則與民眾有更多互動。像是「工藝資訊館」，本次的走讀活動就安排在這裡舉行，館內還設有主題書展區，日常展示許多國內外的工藝書籍。

另一個「生活工藝館」，共有漆藝、金工、竹藝、樹藝、陶藝、藍染等6位不同領域的工藝家進駐。該館4樓是童玩工坊，在這裡可以重拾童玩回憶；5樓是童趣館，假日會安排志工說故事，並有藝術家現場創作，是個可以增加親子回憶的好地方。

最後一棟是提供民間工藝團體進駐、展售工藝品的「地方工藝館」，草鞋墩鄉土文教協會即是進駐單位之一，在這裡展示了各式稻草工藝品，參觀民眾可以更貼近接觸稻草工藝之美。

童趣館裡五彩繽紛的「毛毛蟲隧道」。（圖片來源：國立台灣工藝研究發展中心） 分享 facebook

來草屯旅遊，還有豐富的味蕾與自然饗宴

結束這場美妙的工藝之旅，肚子一定也餓了。除了草屯街上隨意就能品嘗在地小吃之外，擁有豐富多元美食的「草鞋墩人文觀光夜市」也可列入造訪名單，只是去之前記得要先確認營業時間哦！

如果還想加碼親近大自然，在春天前往「草屯植物公園」，也許有機會碰見有「粉紅棉花糖」之稱的風鈴木盛開。想與夢幻般的粉紅色花朵合照，不必遠求日本櫻花季，只要到此一遊，不用開美肌也能擁有好氣色。

春天的草屯植物公園，「粉紅棉花糖」風鈴木盛開。（圖片來源：玩全台灣旅遊網） 分享 facebook

另一個祕境，是座落於草屯九九峰山下，一座隱身山林並榮獲2016年台灣建築首獎的毓繡美術館。該館採預約制開放參觀，是南投必訪的景點之一，更是打卡拍照的熱點。再往北推進，還可以到鄰近草屯的霧峰，走訪霧峰林家宮保第園區、921地震教育園區、省議會等，來一趟歷史人文之旅。

在繁忙的生活中，不妨暫時解除緊湊的行程，有機會的話到草屯走走，靜心閱讀和體驗在地的文化特色，你會發現，走讀也是一件既知性又愜意浪漫的家庭旅遊方式。

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【世界閱讀日 走讀台灣】活動特搜：

國立台灣工藝研究發展中心：手「做」故事：工藝繪本動起來

國立彰化生活美學館：非走book-親子走讀體驗活動

國立台灣史前文化博物館：走讀台灣-藝起來史前館

其他走讀繪本推薦：

《雨耳朵》（聯經）

《神之鄉》（蓋亞文化）

《魔幻大戲院》（星月書房）

《劍獅出巡》（信誼基金）

《阿里山林鐵奇事》（蓋亞文化）

《1661國姓來襲》（蓋亞文化）

《安平兮烏龍船長》（三川娛樂）

《馬公的公馬》（澎湖縣政府文化局）

《阿公的秘密基地》（海洋國家公園管理處）

《只有大海知道：蘭嶼觸動我的人、事、物》（遠流）

《大海的朋友》（玉山社）