彰化萬興國小慶百歲 圖書館「星星閣」啟用成賀禮

2019-04-06 14:52 中央社 彰化縣6日電



彰化縣萬興國小獲縣政府補助新台幣190萬元重新打造圖書館，今天逢百年校慶，新圖書館「星星閣」啟用，閱讀空間結合研討會議、才藝作品發表，可說是學校最好生日賀禮。

二林鎮萬興國小今天舉行100週年校慶暨圖書館啟用典禮，彰化縣長王惠美出席與來賓剪綵，並祝福萬興國小百歲生日快樂，她表示，閱讀是學習重要基礎，圖書館「星星閣」完成後，除提供師生使用，也歡迎親子一起來閱讀，使閱讀習慣深入生活。

彰化縣政府致力提升閱讀環境，除設置雲端電子書庫、各鄉鎮市愛的書庫，今年持續推動「書福悅讀」校園閱讀推展計畫，補助縣內國中、小學改善圖書館（室），萬興國小將原本圖書室重新整建為嶄新圖書館，並命名為「星星閣」，讓學童擁有更舒適溫馨閱讀空間。

王惠美致詞時說，感謝萬興國小校長楊振豐及所有老師對學童無私付出，栽培許多傑出校友，校方也很用心經營成為地方特色學校。現在除增加閱讀，政府也會在本土教學方面努力，後續還有人工智慧推廣、讓孩童與國際接軌的英文教育等，期勉一起為孩子教育努力。

校慶邀傑出校友、捐贈經費者、到校授課的「萬興之友」齊聚，並由王惠美代表致贈田中窯燒紀念禮品「萬興公學校之印」。校方表示，這項紀念禮品重現早期萬興國小學生求學穿著，盼觸發兒時記憶與感動，基座是萬興國小現今仍保存、刻有「萬興公學校之印」百年關防復刻版，讓作品更具懷古意義。