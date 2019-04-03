機器人當玩伴 青山國中小兒童節走科技風

2019-04-03 19:28 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



青山國中部的學生自製「投石機器人」，帶著小學部的學弟、學妹一起體驗科技樂趣。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 青山國中小過兒童節很不一樣，首次引進機器人當玩伴，希望透過遊戲的方式，慶祝屬於小朋友自己的日子，當天國中生也自己製作了投石機器人，帶著小學部的學弟、妹體驗科技的樂趣。

今年的關卡最大的創新特色是「機器人當玩伴」，由青山國中部的學生自製「投石機器人」，帶著小學部的學弟、學妹一起體驗科技樂趣，還有汐止在地科技公司acer提供的會唱、會跳Dash機器人，小朋友可以透過Blockly App操作體驗，更炫的是有公司提供四軸飛行器空拍機，小朋友可以嘗試操控飛行器，空拍校園景色及人物，學習到Scratch程式語言。

小朋友說，今年的闖關活動增加了很多資訊科技的操作，沒想到平時週三下午實驗課程學習程式的寫作，也可以運用在這次的闖關中，讓我可以很快速的拼出指定的程式流程來操控Dash機器人跳舞，還有第一次體驗就上手的四軸飛行器，連八年級學長設置的投石機器人也能操控自如，我覺得好有趣好有成就。

校長王如杏表示，這次設計了22個關卡，融入各年級課程的知識擂台，包括「科學大冒險」、「社區拼圖趣」、等等，還有消防、汐止警分局等各機關團體的服務宣導等等，很感謝親師生、社區產業通力協助辦理這次的兒童節活動，讓小朋友能體驗、學習多樣豐富的活動，獲得歡樂正向的回憶。