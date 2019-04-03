兒童節我做主 汐止東山學童樂當土礱師

2019-04-03 19:30 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐平山區的東山國小第一次帶著孩子體驗當土礱師，操作土礱將稻米脫殼，雖然很吃力，但孩子們玩的好開心。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北兒童節遊我作主，位在汐平山區的東山國小，就由小朋友自己設計遊戲關卡當關主，而學校則是安排攀樹、盪鞦千等遊戲，而今年則是第一次帶著孩子體驗當土礱師，操作土礱將稻米脫殼，雖然很吃力，但孩子們玩的好開心。

全校總動員過兒童節，這關今年新的體驗，邀請專業的土礱師，帶著收割的稻米、機具，教導孩子們做不同的體驗，先是用小手剝殼，真的不容易，如果以一碗飯要三千顆米來說，得花大把時間，所以，當天小朋友化身土礱師，不過，年紀小不夠力，得二、三個孩子一起上場才行，雖然，操作起來吃力，但孩子們說很有趣。

東山國小校長林秀雲表示，規劃了很多活動，都是小朋友提出來的，小朋友設計並且自己擔任關主的闖關遊戲，包括天生小捕手、接乒兵球默契大考驗、以及射飛鏢，學校安排的除了攀樹之外，還有土礱師的體驗，讓孩子們體驗稻米收割了之後，如何透過土礱脫殼然後再經過鼓風車吹掉殼磨出真正的稻米，然後，這些米今天就做成壽司，讓他們過一個不一樣的兒童節。

林秀雲說，今天的兒童節也有一日合作社，平常學校是沒有合作社的，然後是由四年級小朋友的一個構思，希望可以結合榮譽護照，讓孩子們透過點數，除了今天的過關加分之外，還有平常累積的閱讀、行為表現的，可以換點數，然後小朋友自己當關主設計，還想出打折的想法，是很有趣的創意發想。