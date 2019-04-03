闖校報復女兒遭甩巴掌 母親公開道歉：只是想保護孩子

2019-04-03 13:57 中央社 台南3日電



台南一名母親因小4女兒2年前被女同學甩1巴掌，1日帶著友人到校，讓女兒當眾打這位女同學1巴掌，還錄影PO上網嗆聲，校方已啟動校安通報，且向警方備案。

台南市政府教育局初步調查，這名母親因認為女兒就讀小2時被女同學甩1巴掌，留下陰影，1日帶著2名友人到校，把女兒帶離班級，到隔壁班級找到當年甩巴掌的女同學，由友人攔住班級老師，再叫女兒向女同學打1巴掌，嚇得女同學事後不斷鞠躬道歉。

這名母親當眾讓女兒報復的全程，由友人錄下，一行人再揚長而去；這段打巴掌影片也被母親PO上網，她還怒嗆已準備好面對後續衍生的狀況。

校方得知後啟動校安通報，且向警方備案；校方發布新聞稿指出，這名母親在上課期間闖進教學區，違反學校門禁管理辦法，校方已啟動緊急處理機制，轉介當事2名學生開案輔導，也通知雙方家長協調，但這名母親不願到校會談。

教育局也發布新聞稿說，此事是學生因過往細故引發的偶發衝突，不是長期霸凌案件，教育局已請學校依校園霸凌防治啟動調查，也要求校方對家長進入校園機制及當下老師處理應對反應進行檢討。

教育局官員表示，這起事件2年前發生時，女同學已經道歉，不知這名母親為何這時候舊事重提，還讓女兒當眾報復，真是不好的教育示範。

管轄的台南市警局第一分局警員說，已接到學校通報，但被打學生的家長還未提出告訴，警方將調查釐清。

網路對這名母親行逕多不諒解，痛批聲不斷；母親今天中午也在網路上公開道歉說「對不起，因為我的失控，我做了壞榜樣，我向大家道歉，我只是想保護孩子」。