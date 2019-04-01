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馬公高中傑出校友 太空材料專家高華鵬受矚目

2019-04-01 22:09中央社 澎湖縣1日電

澎湖馬公高中今天在76週年校慶中表揚各領域傑出校友，剛從美國太空中心首席工程師退休的太空材料專家高華鵬，專程自美偕妻返國受獎，成為最受校園內學弟妹矚目的焦點人物。

高華鵬是馬公高中首位在美國休士頓太空中心任職的校友，短短12年從資深工程師升任首席工程師(Principal Engineer)，直到上個月才退休，結束長達46年的工程師生涯。他今天偕妻自美返國，在闊別已久的校園看到昔日恩師侯榮泉等人，特別感到高興。

高華鵬在專題演講時以「天生我材必有用」期勉學弟妹們。他以自己研究材料科學專長指出，人類也是一個材料，由最早的石器時代進入到金屬，到今日的太空，每個人的機會都不一樣。自己有幸參與太空材料科技發展，機會到了，就會展現材料的價值。

高華鵬接受中央社記者訪問表示，自小就喜歡自然科學，民國57年自馬公高中畢業後，考取中正理工學院物理系，從此踏入國防科技領域。大學主修材料科學、副修機械工程，畢業後分發空軍擔任飛機修復官，當時正逢越戰，幾乎每天都在為盟邦美國修護受損戰機，因而與航空飛行結下不解之緣。

高華鵬表示，之後回母校攻讀研究所，以第一名成績畢業進入中山科學研究院飛彈所服務，由於成績優異獲選公費赴美留學，在田納西大學取得材料科學與工程系博士，學成後再返回中科院擔任戰略材料、研發與生產等工作，78年獲「全國十大優秀青年工程師」獎章。

高華鵬說，在中科院服務前後長達19年，84年因為國防人事精減，以上校組長研究員退伍移民美國德州。赴美不到2個月，正好太空中心籌建國際太空站大型計畫，機緣巧合下獲得美國洛克希德馬丁公司延攬，進入太空材料部門工作。

他說，當時一個人負擔近30個工程，每週工作近60個小時；投入的核心技能包括太空金屬與非金屬的選擇與設計、太空材料製程的改進、材料特殊性能測試。細數支援的計畫，包括已退役的太空梭、使用中的國際太空站，以及未來的高軌道太空船Orion。並於2003年獲太空中心頒發象徵最高榮譽的「史努比獎章」(SilverSnoopy Award)；2008年更被洛馬公司授與技術院士(Fellow)頭銜。

澎湖馬公高中今天舉行創校76週年校慶，校長黃肇國感謝傑出校友回母校同慶，校內社團舉辦表演與卡拉OK及園遊會。表揚的傑出校友，還包括澎湖縣警察局長賈樂吉、成功大學教授張凌昇、台中惠文高中校長劉欽敏、澎湖前衛生局長鄭鴻藝、海盛航運董事長洪煌景、信統電產公司董事長葉清泉、蕾蒂合唱團團長盧雪瑤等人。(編輯:孫承武)

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