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老師督促學生繳作業錯了？ 家長嗆：妳沒小孩妳不懂

2019-03-29 14:52聯合新聞網 綜合報導

老師為督促學生繳交作業，每周再聯絡簿提醒一次，這樣的舉動卻引起家長的不滿。示意圖...
老師為督促學生繳交作業，每周再聯絡簿提醒一次，這樣的舉動卻引起家長的不滿。示意圖／StockSnap
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老師督促學生繳交作業，竟被家長指責咄咄逼人？一名女老師表示，某位學生因寒假作業還沒補齊，她便在連絡簿上每周提醒一次學生。不料，這樣的舉動卻引發學生家長不滿，家長嗆老師不准催促孩子，還怒罵「妳沒小孩，當然不懂家長的難處」，讓老師聽了相當難過。

一名女老師在《爆怨公社》表示，一名學生因作業時常缺交，連寒假作業的作文都沒寫，老師便盡責的每周在聯絡簿上提醒學生，沒想到這樣的舉動卻觸怒家長。該名學生的家長私訊老師表示，「我希望妳要理解小孩的心態」，更提到小孩其實一直有陸續完成一些作業，只是沒有向老師回報而已。

該名家長還檢討老師，「我們給孩子的觀念是開心就好，也有孩子玩出成就、壞出成就的。每個孩子的發展程度，不是讓妳用個人標準來認同」，指責老師不夠「因材施教」，還咄咄逼人的要求孩子交作業，最後還怒嗆，「以後妳有小孩時，妳自己就能感同身受了，妳沒有小孩，當然不懂家長難處在哪！」

家長的回覆讓老師心灰意冷，她在文中提到，自己只是盡到身為老師的責任，認真的完成自己的工作，卻遭到這樣的抨擊，讓她感到相當不知所措。隨後，她也在文中補充，後來該名學生繳交的作業很多部份都是網路上抄來的，讓她趕到更加無奈，直言「我真心悔改，不會再管了」。

網友看見貼文後，也紛紛指責這名家長，「連作業都做不了，以後長大要幹麻啦」、「有這樣的媽媽，她的媽寶小孩不會有成就的」，許多網友也感到詫異，「寒假作業欸，哇塞！寒假欸！」、「寒假作業？都這季節了還在寒假作業！」，也有網友安慰原PO，「老師難為，太嚴說找小孩麻煩，沒管就說沒在教」、「媽媽不領情，老師就別費心力了」。

家長對於老師催繳作業一事感到不滿，並指責「我希望你要理解小孩的心態」。圖片來源／...
家長對於老師催繳作業一事感到不滿，並指責「我希望你要理解小孩的心態」。圖片來源／爆怨公社
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面對老師的回覆，該名家長非但不領情，還繼續抨擊。圖片來源／爆怨公社
面對老師的回覆，該名家長非但不領情，還繼續抨擊。圖片來源／爆怨公社
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