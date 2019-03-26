不輕言放棄 和美實校莊文傑奪特奧金牌

2019-03-26 17:45 中央社 彰化26日電



國立和美實驗學校的3名選手參加今年夏季特殊奧運會，在田徑項目奪下4金，其中100公尺短跑奪金的莊文傑說，他喜歡跑步，不輕言放棄，讓他過關斬將。

2019年夏季特殊奧運會3月14日到21日在阿布達比舉行，來自全世界190個國家超過7000名選手參賽，台灣有42名運動員參加田徑、自行車等8種比賽項目。

就讀國立和美實驗學校國中部三年級的莊文傑，在100公尺短跑項目奪下金牌，家境清寒刻苦的莊文傑在阿嬤的照顧下長大，國二開始在學校接受專業的田徑隊訓練，不輕言放棄的精神讓莊文傑一路過關斬將。

莊文傑說，他喜歡跑步，參加特奧讓他可以和很多哥哥姊姊一起跑步，也希望爭取好的表現，讓爸爸媽媽感到驕傲。

就讀和美實校高中二年級的許雅茹則拿下200公尺金牌與400公尺接力金牌，許雅茹說，參加這次比賽很緊張，也有點害怕，但是她知道自己要很認真比賽，把訓練時學到的都表現出來，拿獎牌回家給媽媽看。

和美實校畢業，就讀私立建國科技大學一年級的沈宜潔拿下400公尺接力金牌，沈宜潔指出，訓練時因為跑的比較慢，有點害怕，但教練教她克服恐懼，她也想把拿到的獎牌和親朋好友一起分享榮耀。

擔任指導老師的陳琬甄指出，和一般學生相比，身心障礙學生接受專業田徑訓練，不管在生活自理、團隊默契等，都是複雜又艱難的挑戰，她很高興學生能在比賽中脫穎而出。