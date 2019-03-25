頭份國中學區學生爆量 縣府補助規劃新建校舍

2019-03-25 19:16 中央社 苗栗縣25日電



苗栗縣頭份國中學區近年人口持續成長，既有校舍不敷使用，縣長徐耀昌今天到校訪視，允諾由縣府先行補助新建專科教室規劃設計費331萬元，再持續爭取中央近億元興建經費。

頭份市是苗栗縣人口數最多的行政區，頭份國中於民國98年間，從市郊工業區旁，遷校到市區中央路精華路段，因鄰近頭份市重劃地段及竹南科學園區，近年建商陸續推案，周邊大樓住宅興起、人口持續遷入，導致學區內學生數持續正成長，班級數不減反增，連續2年出現新生入學爆滿情況。

頭份國中下學年新生預計招收11班，最多可收330人，但依學區國小提報的入學新生數已近500人，苗栗縣政府將啟動額滿比序機制，引發家長恐慌，擔心住家就在學校對面或附近大樓，卻「看得到，讀不到」。

苗栗縣教育處指出，以目前學區內戶籍人口資料分析，未來5年全校班級數最大將會由下學年（108學年）的34班，增至39班，普通教室、專科教室及辦公室更加不敷使用，尤其專科教室一旦改為普通教室，將可能影響專科教學成效。

校方去年就透過縣府向中央爭取興建專科教室大樓，規劃新建20間教室、6間廁所、9座樓梯，工程經費約需新台幣9213萬元、規劃設計監造費約603萬元，然而經教育處多次函請中央補助，目前仍未獲核定。

苗栗縣長徐耀昌今天會同教育處長徐永鴻及多名縣議員到校了解校舍不足問題，允諾由縣政府先行補助規劃設計費用331萬元，讓新建教室案「踏出重要的第一步」，並持續積極向中央爭取工程及監造後續費用。

教育處指出，頭份國中及竹南鎮照南國中今年仍面臨新生「超額」問題，經啟動額滿比序機制，兩校已組成新生入學委員會，將針對新生入學排序及特殊、弱勢個案情況討論，預估4月中旬完成比序並公告入學新生名單。