校園老廁所改造 要美也要性別友善

2019-03-24 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／台北報導



溪口國小廁所外的蝴蝶牆面。 圖／教育部提供 分享 facebook

國內很多國中小有幾十年歷史、甚至是百年老校，因地方經費有限，廁所常年久失修，成為校園死角，膽小學生不敢獨自上廁所，甚至繪聲繪影謠傳鬼故事。教育部為此全面補助改建國中小老舊廁所，除改善安全、衛生，也要兼顧美感及性別友善，有學校將廁所改建成車站造型或把阿美族公仔融入廁所牆面，讓廁所成為美感教育場所。

教育部國教署組長武曉霞指出，廁所是一國之門面，社會水平高不高，到廁所走一趟就知曉。尤其校園老舊廁所，若太過陰暗、不方便，也恐成安全死角。國教署因此自一○四年起補助地方政府改建國中小廁所，除改善管線漏水、地板濕滑、增加通風外，更加入美感，迄今已補助一一○六校、三九○八間，平均每年預算七千萬到上億元。

國教署近日進一步公告公立國中小老舊廁所整修補助要點，明定補助屋齡廿年以上、設備老舊損壞、管線阻塞、通風採光不良等情形嚴重的廁所，改善採光、排水、通風，增設安全扶手、意外警報系統、無障礙設施等，並顧及性別平等，如增設相對缺乏的女廁及性別友善廁所。

有鑑於偏鄉學校經費相對窘困，補助要點也明訂，偏遠學校核定經費得加兩成、特偏學校加三成、極偏學校加四成。

教育部也希望校方能因地制宜、融入美感教育，例如花蓮壽豐鄉溪口國小，學生多來自阿美族，學校由學生設計阿美族公仔，轉換成馬賽克牆面，成為廁所美學印記。學生還設計蝴蝶牆面，融入阿美族文化特色。雲林縣水林鄉文正國小，則是另一個「美感廁所」的成功案例，車站造型充滿童趣、互動性，還加上裝置藝術的畫龍點睛及腎蕨植栽區的點綴，讓整個廁所有如小公園般充滿綠意與美感。