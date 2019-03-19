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台東高中生小學三年級開始賞鳥 已看過382種鳥

2019-03-19 17:16中央社 台東縣19日電

今年18歲的台東高中學生許宸，小學三年級時開始賞鳥，在台灣663種鳥中，他已看過382種，他發現的黑玄燕鷗是台灣第一筆紀錄，鳥照片獲得國家地理雜誌全球攝影大賽佳作。

許宸和鳥結緣是一個偶然，他說，國小三年級時，父親看到賞鷹活動表標註「樂山」，父親心想這是一個什麼地方，於是決定去看看，父親邀他一起去，「這是我第一次賞鳥，就中毒了」。

許宸說，從小學三年級開始就愛上賞鳥，每個星期日早上6時，父親一叫，他就起床，開心的跟著鳥會去賞鳥，「越來越喜歡」。

民國99年5月間，台東市森林公園出現罕見嬌客–黃鸝築巢，吸引大批網友日以繼夜守候，當時小學三年級的許宸也出現在人群中，拿著「組裝型的大砲」拍下黃鸝，成為「年紀最輕的鳥友」，引起注意。

許宸說，剛開始是用望遠鏡賞鳥，後來用相機記錄，他用望遠鏡接傻瓜相機拍攝，拍出興趣，於是父親幫他買了類單眼相機，接著買專業相機和大砲鏡頭。

許宸接著全台跑透透賞鳥、拍鳥，金門、馬祖、基隆到處都有他追鳥的足跡。12歲那年成為全台最年輕的賞鳥解說員，開始帶活動、演講。目前台灣有紀錄的663種鳥，其中他看過382種。

其中他發現的黑玄燕鷗是台灣第一筆紀錄。許宸說，民國102年他在成功鎮三仙台拍這隻鳥，原以為是台灣較常見的玄燕鷗，但後來經過專家比對才發現是台灣地區未曾記錄過的黑玄燕鷗，「開心了好幾天」。

不過，也有讓許宸難過的賞鳥經驗，民國105年2月，他在台東富岡港發現一隻飛越7000公里的超級迷你鳥北極鷗，台灣僅有2筆紀錄，但因誤食釣客丟棄的魚鉤，鳥喙掛著釣線，似乎快要無法進食，許宸和父親花了很大的心力靠近北極鷗，才成功將北極鷗嘴裡的魚鉤拿出來。

民國106年，許宸就讀高一時，拍鳥獲得國家地理雜誌全球攝影大賽青少年組佳作。

為何對鳥著迷，許宸說，感覺不是鳥的問題，而是每次帶著裝備出去時就像在蒐集很期待的東西，因為無法預期，每次都希望可以發現什麼。

即將高中畢業，他送給自己的畢業禮物是舉辦攝影展，他說，這10年間用攝影記錄他和鳥類之間的許多故事，因此累積大量照片，想透過舉辦攝影展的方式，將他和鳥類的故事呈現給大家，也讓更多人像他一樣從觀鳥的角度認識台東，更透過他的作品反思大家生活的這塊土地。

他的這項計畫獲得立法委員劉櫂豪提供的愛台東夢想資助。

昨天繁星放榜，許宸錄取台南大學生態暨環境資源學系，他說，因賞鳥讓他從不同角度去認識這塊土地，從鳥身上看到人類和環境之間關係，讓他想要去保護這塊土地，讓這些風景和環境延續下去。

賞鳥攝影台東
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