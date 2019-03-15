不怕少子化 這學區再蓋一間新小學！

2019-03-15 17:05 聯合新聞網 綜合報導



台中市太平區的居住人口連年成長，甚至當地的新光、新平國小都難以容納增加的學童人數。圖擷自／google map 分享 facebook

在許多學校大刀闊斧減班，以因應越來越少的入學學童時，台中市太平區的居住人口卻是連年成長，甚至當地的新光、新平國小都難以容納增加的學童人數，部分學童只能轉往鄰近學區上學，因此台中市政府在去年8月1日成立新高國小，預計在2020學年度開始招生，準備好對應未來太平社會住宅、建商造鎮案完工後，至少千戶的成長量。

根據台中市人口統計，太平區從民國100年17萬4千人，到今年2月已增加至19萬2千人，在太平新光與新平兩間國小招生容量趨於飽和之後，台中市政府編列2.11億的預算興建新高國小，校地位置交通便利，位處新光重劃區，未來學校的出入口將以立功路、樹孝路口為主，東側即為74線快速道路，2020學年度後約可納入3至4百人新生，不只可以有效緩解學生安置困境，也可以提供學區內學童更優質的學習環境。

由於台中太平區屬台74沿線少數1字頭房市熱區，近年不只吸引許多外地民眾湧入，增長的速度甚至僅次於北屯區，其中，新光重劃區屬新市鎮開發，因此購屋族大多移入、聚集於此，區域內多以3房首購型大樓為主，區域內街景整齊一致，每坪成交價介於17至22萬元之間。此次新高國小以新高里而命名，不僅能提升在地人認同感，也提供當地更完善的教育環境。