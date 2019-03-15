家長該不該去小六畢旅？ 網友一語中的「不要跟」

2019-03-15 16:35 聯合新聞網 綜合報導



台北市一名媽媽在網路上詢問，還有多少父母會「跟」去孩子小六的畢業旅行，引起網友們的討論。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

對父母來說，自己的兒女永遠都長不大，當小孩要出去玩時，做父母的都會很擔心，尤其是要外宿的時候。台北市一名媽媽在網路上詢問，還有多少父母會「跟」去孩子小六的畢業旅行，引起網友們的討論，有人覺得家長要不要跟、能不能跟、適不適合跟，其實時間和立場不同答案就會不同，重點是，一去就要變成老師幫手幫忙管小孩，還不如不要去！

這名媽媽在臉書《抱怨公社》上提及，兒子兩天一夜的畢業旅行，班上依然有幾個家長「不放心」，暗指想要陪著小孩參加小六生們的畢旅行程，但原PO擔心的問題是，「一旦跟去就限制孩子們這不能玩、那不能坐（遊樂設施），因為他們覺得危險」，擔心會不會讓小孩「很尷尬」，或是沒辦法玩得盡興、顧前探後的，因此上網PO文，想了解網友們的看法。

這個問題困擾著許多爸爸媽媽，部分網友表示，考慮小孩子的年紀及避免尷尬，在中年級以後就可以考慮讓他們自己去玩，「我兩個小孩的小六畢業旅行我都沒跟，因為再不放心也要學著放手」、「沒跟過啊，長大了讓他自己出門玩」、「我只有在我兒子小二以前的班遊才跟」。也有部分網友認為，父母會放不下小孩想跟著去是正常的，但話鋒一轉提醒原PO，一旦被其他家長知道自己也要參加校外教學，就會被拜託要幫忙看著別人家小孩，「到時候不只是自己的寶貝管不到，還要幫老師照顧一群小朋友，為了輕鬆一點，還是不要去比較好。」