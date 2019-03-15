親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三語的未來小學
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

理科太太代言影片觸法 衛生局證實將開罰至少20萬元

韓國瑜一句話讓他落淚 10天決定投資高雄54億

家長該不該去小六畢旅？ 網友一語中的「不要跟」

2019-03-15 16:35聯合新聞網 綜合報導

台北市一名媽媽在網路上詢問，還有多少父母會「跟」去孩子小六的畢業旅行，引起網友們...
台北市一名媽媽在網路上詢問，還有多少父母會「跟」去孩子小六的畢業旅行，引起網友們的討論。記者陳斯穎／攝影
分享

對父母來說，自己的兒女永遠都長不大，當小孩要出去玩時，做父母的都會很擔心，尤其是要外宿的時候。台北市一名媽媽在網路上詢問，還有多少父母會「跟」去孩子小六的畢業旅行，引起網友們的討論，有人覺得家長要不要跟、能不能跟、適不適合跟，其實時間和立場不同答案就會不同，重點是，一去就要變成老師幫手幫忙管小孩，還不如不要去！

這名媽媽在臉書《抱怨公社》上提及，兒子兩天一夜的畢業旅行，班上依然有幾個家長「不放心」，暗指想要陪著小孩參加小六生們的畢旅行程，但原PO擔心的問題是，「一旦跟去就限制孩子們這不能玩、那不能坐（遊樂設施），因為他們覺得危險」，擔心會不會讓小孩「很尷尬」，或是沒辦法玩得盡興、顧前探後的，因此上網PO文，想了解網友們的看法。

這個問題困擾著許多爸爸媽媽，部分網友表示，考慮小孩子的年紀及避免尷尬，在中年級以後就可以考慮讓他們自己去玩，「我兩個小孩的小六畢業旅行我都沒跟，因為再不放心也要學著放手」、「沒跟過啊，長大了讓他自己出門玩」、「我只有在我兒子小二以前的班遊才跟」。也有部分網友認為，父母會放不下小孩想跟著去是正常的，但話鋒一轉提醒原PO，一旦被其他家長知道自己也要參加校外教學，就會被拜託要幫忙看著別人家小孩，「到時候不只是自己的寶貝管不到，還要幫老師照顧一群小朋友，為了輕鬆一點，還是不要去比較好。」

畢業旅行
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

教改亂！家長煩！ 全學制私校愈來愈多

2019-03-14 23:37

雲林這所偏鄉小校 用破舊樂器拿冠軍

2019-03-14 19:05

不怕少子化 這學區再蓋一間新小學！

2019-03-15 17:05

她憂已成絆腳石 最後竟贏得全國古典舞第一

2019-03-14 15:37

義大利名師指導 明台高中學生做出超長提拉米蘇

2019-03-14 15:31

台中豐原高中畢旅學生上吐下瀉 4人檢出諾羅病毒

2019-03-14 12:21

中興學童掌中戲精采 200幼兒看呆了

2019-03-14 00:08

高中職生活創意 二信5學生「爆炸卡」奪冠

2019-03-14 00:03

培育學子科技素養 高市6自造教育及科技中心揭牌

2019-03-13 23:40

台北私立新民小學不只雙語、雙導師 請假還能上網補課

2019-03-13 21:03

礁溪國中排球隊摘下全國總冠軍 家長憂人才留不住

2019-03-13 18:47

影／全國角力賽常勝軍徐睿宏 求學坎坷勵志故事感人

2019-03-13 17:33

影／罕見校園彩色國父銅像 貼上英文成了教學道具

2019-03-13 14:57

注意！台南國一女生免費子宮頸癌疫苗開打啦

2019-03-13 13:48

影╱小學生掌中戲配嗩吶演濟公傳神 200幼兒融化了

2019-03-13 13:16

強制幼兒園裝監視器 教長：目前沒有規畫

2019-03-13 12:10

5高中生遊太空「爆炸卡片」好創意 勇奪全國第一名

2019-03-13 10:04

小學生太魯閣樂舞展力與美 全國第一還要到對岸演出

2019-03-13 08:24

雙管齊發！嘉市博愛國小管樂雙料冠軍

2019-03-13 08:21

田野蕨類成特色教材 廣興國小推食農教育

2019-03-13 08:18

新北17校模擬聯合國 小外交官討論核廢料

2019-03-13 00:26

南二中AI教室啟用 全台第2個

2019-03-13 00:00

影／美術課播玫瑰少年 家長訴：怎讓小五生看彩虹旗？

2019-03-12 17:01

斥資8000多萬元重建 海寶國小明年底展新貌

2019-03-12 16:23

高雄3校老榕樹 獲選最美校樹

2019-03-12 14:28

豐原高中二年級學生身體不適增至139人 今天已出院

2019-03-11 17:16

豐原高中學生校外教學疑食物中毒 增至115人

2019-03-11 15:23

藝術無價 畫家陳忠藏捐16幅畫作給東光國中

2019-03-11 14:15

讓人愛上寫作的課…「環境教育寫作班」觀察力變強

2019-03-10 23:32

科科等值最後拼圖…高中職實習授課時數 降為16小時

2019-03-10 23:28

雲林國中會考由斗六高中主辦 14日受理報名

2019-03-10 21:31

數感實驗室╱幾乎人人都有的優惠 「好多折扣」是錯覺？

2019-03-10 09:20

北市高中職博覽會 早鳥優惠搶招生

2019-03-10 00:01

私校規模M型化／求生！學校拚轉型 老師拚招生

2019-03-09 23:58

私校規模M型化！有的學校近萬人…有的只剩1人

2019-03-09 23:58

學生數前10名高中職曝光！這校9500人 那校只剩1人

2019-03-09 23:28

Scratch程式納入108課綱 程式創意競賽正夯

2019-03-09 21:22

小飛魚獲邀波蘭演出 期待將蘭嶼美帶到地球彼端

2019-03-09 14:28

板橋國小120歲生日 郭董回母校祝壽

2019-03-09 13:32
看更多

熱門文章

台科大校長給準社會人的建議：第一份工作至少待兩年

2019-03-15 11:05

教改亂！家長煩！ 全學制私校愈來愈多

2019-03-14 23:37

獨／曾挨批粗糙…教育部今年要玉山青年學者交推薦函

2019-03-15 09:36

教師法修法 教團批教育部：為了讓非專業掌生殺大權

2019-03-15 11:43

雲林這所偏鄉小校 用破舊樂器拿冠軍

2019-03-14 19:05

玉山計畫最短聘期減為3個月 頂大讚有助攬才

2019-03-15 10:00

冷凍空調缺工 業界捐千萬設高職節能技術教學中心

2019-03-14 18:26

家長該不該去小六畢旅？ 網友一語中的「不要跟」

2019-03-15 16:35

走近故宮國寶 交大200名額秒殺

2019-03-14 23:43

科普影片《資訊超級英雄》影展綻光芒 啟發青少年

2019-03-14 18:12

清華大學明辦徵才博覽會 科技廠起薪最高10萬

2019-03-15 14:46

南臺科大 南臺幣、智慧金融實驗室啟用

2019-03-14 23:39

模擬國外團來台觀光 新北推雙語技職教育

2019-03-15 13:43

校園徵才越南籍學生投履歷求職 南華大學媒合8成多

2019-03-14 17:54

不怕少子化 這學區再蓋一間新小學！

2019-03-15 17:05

桃園校園徵才8場次釋2.5萬職缺 中央大學17日先開跑

2019-03-15 15:50

北科大20日校園徵才 台積、鴻海等136家企業釋6千職缺

2019-03-15 14:12

他這樣教出英文基測滿分的孩子

2019-03-15 10:57

百分百回收 聯大建築系師生團隊德國獲獎

2019-03-15 15:41

教育部修法 聘玉山青年學者須推薦函

2019-03-15 14:19

港都盃田徑賽寫佳績 金門楊恭智衝刺全中運

2019-03-14 18:22

靜宜西文系特色營隊 「模擬面試」傳授面試致勝技巧

2019-03-15 15:21

玉山青年學者須推薦函 頂大樂見：較有公信力

2019-03-15 14:17

台灣大攜手myBook 助弱勢童學習外語

2019-03-15 14:17

跆拳培訓搖籃缺電子護具 蘇巧慧爭取獲補助

2019-03-15 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top