跆拳培訓搖籃缺電子護具 蘇巧慧爭取獲補助

2019-03-15 15:29 中央社 新北15日電



培育跆拳道選手搖籃的新北市育林國中，因經費不足無法添購電子護具，模擬比賽真實性。民進黨立法委員蘇巧慧向教育部爭取，同意核准補助經費儘速招標，以免延誤培訓選手。

民主進步黨籍立法委員蘇巧慧辦公室今天表示，蘇巧慧於14日下午邀集教育部體育署學校組組長王漢忠、樹人里里長邱世昌等人至樹林區育林國中，會勘跆拳道練習環境及設備。

新北市育林國中跆拳道隊在總教練宋景宏帶領下，已有20年發展歷史，培育國手楊淑君、曾櫟騁等傑出校友。在今年的新北市中學運動會，育林國中跆拳道隊奪下十金，將代表新北市參加108年全國中等學校運動會。

跆拳隊總教練宋景宏說，為讓跆拳道比賽計分更精確、公平、公開，從西元2012年倫敦奧運開始，各項國際賽、全國賽、選拔賽都已採電子計分護具，但育林國中跆拳道隊因預算問題，無力添購相關設備。

宋景宏說，以往相關護具更新速度過快，使得校隊遲遲未能添購電子護具，選手無法模擬比賽真實性，無法訓練電子護具得分點，甚至需要到其他學校練習，造成訓練選手的困擾。

蘇巧慧表示，育林國中是全台灣跆拳道國手的重點學校之一，她上任開始，就不斷聽到育林國中缺乏電子護具的消息，一直放在心上。選手卻缺乏可安心訓練的器材，相當不利於培訓。

蘇巧慧說，希望儘速解決問題，讓中央看到地方努力的成果，並協助解決選手們面臨的困境。

體育署學校組組長王漢忠回應表示，育林國中的表現全國有目共睹，蘇巧慧相當注重體育發展，並多次反映跆拳道電子護具問題。他當場允諾將在一星期內核准相關費用，讓學校儘速招標，選手們能儘快有符合國際賽事規格的設備，以免耽誤選手後續練習。