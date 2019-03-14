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港都盃田徑賽寫佳績 金門楊恭智衝刺全中運

2019-03-14 18:22中央社 金門縣14日電

金門縣金寧中小學楊恭智在高雄港都盃全國田徑錦標賽國男1500公尺中跑出4分20秒99佳績拿下第6名，他說，會更努力練習，希望在全中運為金門爭光。

民國108年全國中等學校運動會4月20日在高雄登場，而2019年高雄港都盃全國田徑錦標賽可說是全中運前哨戰，台灣地區眾多好手參與錦標賽，破歷屆參賽選手最多人次。

楊恭智在國男1500公尺預賽中先以4分29秒68獲得分組第一，晉級決賽，之後再以4分20秒99獲得決賽第6名。這個成績同時是金門縣國中男生1500公尺歷屆排名第二，楊恭智因而成為金門歷年以來跑得第二快的國中生。

不過，楊恭智今天參加金門縣金寧學區中小學運動會，在9年級800公尺只跑出2分12秒61成績；雖然打破大會紀錄，但教練許仲宇並不滿意。許仲宇說，今天原本預期楊恭智可以跑出2分09秒，而且楊恭智800公尺有2分06秒的實力；接下來要以全中運為目標，加強楊恭智的強度訓練。

許仲宇表示，楊恭智去年9月參加台中東亞青田徑錦標賽時，以4分29秒的佳績獲得國男1500公尺銀牌，但距離全中運標準還差3秒令人扼腕。好在隔2週的台北市秋季田徑賽，楊恭智以4分23秒的佳績獲得1500公尺第8名，而且達到了108年全中運參賽資格。

許仲宇說，田徑運動在多數人眼中看來是件無聊又枯燥乏味的事，願意投入其中的學生真的不簡單；而且基層訓練選手一切都得從零開始，離島訓練上資源不如台灣，包含交通不便、缺少許多田徑比賽機會等；楊恭智這一路走來相當不容易，需要有堅定的毅力和決心。

此外，許仲宇透露，當時賽後有台灣許多體育名校希望延攬楊恭智入校，協助他繼續發展長跑項目。許仲宇坦言台灣體育環境優於金門，但還是尊重楊恭智的意願。

楊恭智說，父母和師長都以他的決定為主，他現在還在考慮，留在金門升學或是到台灣發展的機率各占一半。現階段要為全中運努力練習，希望能超越錦標賽紀錄，為金門縣爭光，也為寧中小爭取最高榮譽。

金門縣國中男生1500公尺紀錄排名第一的是烈嶼國中陳彥維，他在104年全國中等學校運動會中創下4分14秒78佳績，現已是大學生。

金門高雄港體育
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