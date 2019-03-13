部落小學拚全台首發國際實驗教育 教育部取經

2019-03-13 14:54 中央社 台東縣13日電



位於台東卑南鄉部落社區的富山國際教育實驗小學是全國首間的國際教育實驗小學，全校78位學童來自5國家，教育部規劃國際教育白皮書，還特別前往富山國小取經。

前台東縣長黃健庭和妻子陳怜燕今天專程前往黃健庭縣長任內催生的富山國際教育實驗小學，用英文說故事給小朋友聽，小朋友感謝「縣長爸爸」讓他們和國際接軌。

黃健庭說，他4年前連任縣長後，最關心的就是將台東帶入國際，讓台東走向國際化，因此將國際教育列為優先，於是率先全國成立國際教育實驗小學，今天看到學生的成就，相當開心。

富山國小校長廖偉民表示，民國105學年度學校僅有33名學生（國小部27名、幼兒園6名），106學年度獲得許多家長認同，開始走向「國際教育」學校，增加許多轉學生和外籍生，107學年度學生數已有78名（國小部48名、幼兒園30名）。

廖偉民說，教育部正在擬定「國際教育政策白皮書」，相關負責人特別到富山國小來看看舉辦的經驗。

黃健庭開心的表示，一年級的學生一半來自台東市區，父母親再忙也希望將孩子送到富山國小，因此必須一大早花20分鐘開車到富山國小，因為都開車，上下學校門前會塞車。富山地區的長輩說「很久沒看到部落塞車了」。