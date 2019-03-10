親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

全英羽賽／尋求三連霸夢碎 戴資穎不敵陳雨菲

鄧紫棋代言高雄開天價600萬？經紀公司打臉潘恒旭

內壢高中為台灣爭光 機器人競賽獲獎揮國旗

2019-03-10 22:24中央社 聖地牙哥9日專電

內壢高中30多名學生帶著一部名為「菜鳥明星」的機器人踏上美國追夢，在加州聖地牙哥的國際機器人競賽中拿下新秀獎項，取得進軍4月總決賽的資格，獲獎時揮舞國旗慶祝。

桃園市內壢高中的這群學生大多第一次來美國，年紀最大的17歲。這3天在聖地牙哥市中心北方約20英里的一個展演場地，參加有如電影「鋼鐵擂台」（RealSteel）一般的機器人大戰。

比賽不是機器人打架那麼簡單，比的是內部團隊合作及對外的合縱連橫，看誰家的機器人更能與他人合作完成任務。

孩子們身上穿著整齊的制服，肩膀上掛著中華民國國旗，胸前是自己設計的團隊徽章，把內壢高中（NeiLi Senior High School）英文縮寫NLHS轉化成「永不放棄榮耀與自信」（Never Lose Honor &Self-confidence），用一艘勇敢出航的帆船作為主視覺。

每個參賽學校都會獲得一個永久編號，內壢高中以7626號參賽，旗幟上用國旗配色大大寫著7626。每個人身上除了自家的帆船徽章外，還掛滿了交流而來的友誼徽章。

這是國際非營利青少年組織For Inspiration andRecognition of Science and Technology（FIRST）主辦的國際機器人競賽，每年吸引超過3850支全美與世界各國的高中隊伍參賽，近10萬高中生關注這項賽事。

參賽的學生向中央社記者介紹，大會在1月5日公布本賽季的題目後。預賽同分區的47支隊伍隨即在6週時間限制內，各自努力。他們白天上課，放學後留在學校一直到10時才回家，連農曆春節也只休除夕與初一、初二。

比賽不光是在科技上較勁，更在科技之外考驗高中生的團隊合作與溝通表達。他們必須親自募款，打造團隊形象，設置公關與新聞部門，同時要向其他隊伍推銷、介紹自己，爭取聯盟的機會。

隊長陳彥儒交給記者一張印有照片的名片，他也拿著這張名片與外國高中生交流。此外，公關部門的學生拿著印有台灣地圖、中華民國國旗圖樣的傳單到處發放，把握機會介紹台灣。

比賽場地有如羅馬競技場，觀賽氣氛可比職業運動，觀眾席上不時爆出歡呼，比賽空檔也有大螢幕帶動氣氛，可以看到成群的高中生隨著音樂跳舞。科學競賽顯得輕鬆又熱鬧。

這支來自桃園的團隊獲得科技部中部科學工業園區管理局補助與支持，而這次跨海出征的幕後推手則是教授「生活科學」課的老師蔡廷科。生活科學課的前身是工藝課。

蔡廷科向中央社表示，學生來自內壢高中的國際數理特色班，著重把書本上的知識應用在實作上，包括發表小論文或製作機器人到國外交流。不過，參加難度這麼高的比賽，老師與學生都是第一次。

蔡廷科說，參賽的機器人需要純金屬加工、電腦數值控制工具機（CNC）、氣油壓、配電盤等技術，這對高一、高二生來說並不容易，「但孩子們都願意嘗試，這是我一直覺得很驕傲的地方」。

在大會官網，內壢高中7626隊伍的國籍雖然掛的是奧會模式的中華台北，但現場播報時仍以台灣稱呼，賽前演奏國旗歌，學生們拿著國旗披在身上，成為最好的國民外交也是機會教育。

蔡廷科說：「我告訴孩子們，我們在台灣要人家認識我們，最好的一個方法就是走出來。感謝大會非常尊重我們國家，也給我們唱國旗歌、帶國旗進場的禮遇，這是非常難得的經驗，孩子們都很震撼。這也讓孩子們知道，出來國外才知道有國家的保護真好。」

比賽結果，內壢高中隊在分區47隊當中，排名雖然一度衝上第6，但最終沒能進入預賽的決賽。

不過就像他們為機器人取的名字Rookie All Star，他們在所有第一次參賽的菜鳥隊伍中脫穎而出，拿到「新秀全明星獎」（Rookie All Star），也取得4月前往底特律參加總決賽的外卡資格。

考驗學生分工合作、溝通協調、宣傳自我的實作課，就在師生的歡呼聲與互相擁抱下結束，即將踏上返國歸途。頒獎典禮後，這群台灣孩子受到其他學校的邀約合影，贏得尊重也贏得友誼。

國旗中華民國中華台北
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

數感實驗室╱幾乎人人都有的優惠 「好多折扣」是錯覺？

2019-03-10 09:20

北市高中職博覽會 早鳥優惠搶招生

2019-03-10 00:01

私校規模M型化／求生！學校拚轉型 老師拚招生

2019-03-09 23:58

私校規模M型化！有的學校近萬人…有的只剩1人

2019-03-09 23:58

學生數前10名高中職曝光！這校9500人 那校只剩1人

2019-03-09 23:28

Scratch程式納入108課綱 程式創意競賽正夯

2019-03-09 21:22

小飛魚獲邀波蘭演出 期待將蘭嶼美帶到地球彼端

2019-03-09 14:28

板橋國小120歲生日 郭董回母校祝壽

2019-03-09 13:32

韓流發威讓這間學校轉學生暴增 5人就有1人是轉學生

2019-03-09 11:42

北市落實國際教育政策 台英國際預科9月開課

2019-03-08 23:50

基隆中小學聯運田徑11人破大會 6校表現亮眼

2019-03-08 19:01

理科不難！高雄全民科學周學生動手體驗科學原理

2019-03-08 19:01

西瓜有洋蔥！這所學校揪團買西瓜幫中輟生復學

2019-03-08 16:25

高中特色招生專業甄選入學 報名看這裡

2019-03-08 15:43

讓世界聽見泰雅聲音 桃山國小錄專輯籌赴德參賽旅費

2019-03-08 13:29

搶新生！這學校免費提供小提琴 還有6年免學費福袋

2019-03-08 12:47

化學館開進國小 戲偶也會玩科學

2019-03-08 00:05

校長連任爭議 復興高中家長兩派互嗆

2019-03-07 23:59

高中選修台中學 大學參與開課 也開放國三生選修

2019-03-07 23:44

北市復興高中內訌 議員批教育局怠惰

2019-03-07 17:00

曾在雪地滑了一跤 小六生發明一款「半自動釘鞋」

2019-03-07 16:35

挺柯會長一通電話後奉上100萬？教育局：校方合法申請

2019-03-07 15:43

校長協會籲盡速通過修法 汰除教學不力的不適任教師

2019-03-07 14:23

空品監測武器 北斗國中自製綠能小屋防空汙

2019-03-07 13:45

復興高中校長連任爭議 家長槓家長爆發肢體衝突

2019-03-07 13:22

影╱大甲高中生自製AR大甲地圖 折頁上掃瞄出照片影片

2019-03-07 12:42

如何選填志願？ 這位高中校長提出6點建議

2019-03-07 12:03

從小就愛動植物 高三男角逐生物奧賽國手

2019-03-07 00:10

「看得到、讀不到」 頭份、照南國中啟動額滿比序

2019-03-06 22:39

影／要300來500 頭份國中新生入學大爆滿

2019-03-06 20:21

鼓勵學生投入科學研究 武陵陵高中科學班招生開跑

2019-03-06 17:30

雲林營養午餐費加碼 「他們都吃得起麵包饅頭了」

2019-03-06 13:27

推翻「金德版」 宜蘭會考改5級制

2019-03-06 00:14

竹市三民國小校舍重建動土 打造共融式校園

2019-03-05 16:25

頂社國小與百年土地廟共存 罕見「校中廟」成地方特色

2019-03-05 07:30

百年廟、半百學校 桃園蘆竹頂社國小「校中廟」

2019-03-04 23:45

我們的校園／律師校長林松金 各校最佳法律救星

2019-03-04 23:11

高中創客真暖心 為障礙工友把報廢機車改造專用車

2019-03-03 11:07

雄女家長會組150人團聆賞利卡夢音樂會 羨台東人好幸福

2019-03-02 20:09
看更多

熱門文章

學生數前10名高中職曝光！這校9500人 那校只剩1人

2019-03-09 23:28

2019企業最愛大學生 成大五連霸、北科大奪第三

2019-03-10 09:13

私校規模M型化／求生！學校拚轉型 老師拚招生

2019-03-09 23:58

甄選入學弱勢生較優勢？台大教授批招聯會偽科學騙大眾

2019-03-10 12:25

比一般生多10個百分點！ 弱勢生甄選入學更有利

2019-03-10 10:37

台灣女子八家將赴夏威夷 登美軍密蘇里紀念艦演出

2019-03-10 12:55

遇考試比賽就焦慮 專家教你克服絕招

2019-03-10 09:01

私校規模M型化！有的學校近萬人…有的只剩1人

2019-03-09 23:58

北市高中職博覽會 早鳥優惠搶招生

2019-03-10 00:01

豐原高中二年級高屏教學 76人上吐下拉病因待查

2019-03-10 15:35

台大徵才博覽會／中信金控歡迎AI新人類

2019-03-09 23:58

大數據「把脈」 東華校園車禍少一半

2019-03-09 23:54

國三生注意 國中會考3月14日至16日報名

2019-03-10 18:42

智慧校園收垃圾、節電、招生… 都靠大數據

2019-03-09 23:57

數感實驗室╱幾乎人人都有的優惠 「好多折扣」是錯覺？

2019-03-10 09:20

台大徵才博覽會／台積電董座：合作精神是教育弱項

2019-03-09 23:58

搶人才 管中閔20日台中招生

2019-03-09 23:21

新課綱高中體育班課程 增訂不同類型高中版本

2019-03-10 22:23

授課數完全科科等值！高職實習分組教師每周減兩節

2019-03-10 22:20

台大徵才博覽會 釋出2.5萬職缺

2019-03-09 23:58

國中教育會考14日報名 全面開放使用冷氣

2019-03-10 12:28

讓設計美感走入教科書 教部放寬字體版面限制

2019-03-10 13:14

雲林國中會考由斗六高中主辦 14日受理報名

2019-03-10 21:31

校外教學學生疑染諾羅 豐原高中晚間14人就醫

2019-03-10 21:27

內壢高中為台灣爭光 機器人競賽獲獎揮國旗

2019-03-10 22:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top