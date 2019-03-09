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小飛魚獲邀波蘭演出 期待將蘭嶼美帶到地球彼端

2019-03-09 14:28中央社 台東縣9日電

蘭嶼椰油國小的小飛魚歌舞團隊獲邀參加波蘭國際兒童民俗藝術節演出，盼將蘭嶼之美帶到...
蘭嶼椰油國小的小飛魚歌舞團隊獲邀參加波蘭國際兒童民俗藝術節演出，盼將蘭嶼之美帶到地球另一端。中央社（椰油國小提供）
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「只有大海知道」影片感動不少人，日前蘭嶼椰油國小的小飛魚歌舞團隊獲邀參加波蘭國際兒童民俗藝術節演出，小飛魚團隊邊練習邊募款，期待將蘭嶼之美帶到地球另一端。

今天例假日，但是蘭嶼椰油國小的小朋友回到學校加緊練習歌舞，指導老師顏子矞說「這是部落的大事，大家都很重視，也很高興」。

「先練了再說」，顏子矞說，日前椰油國小接到波蘭Nowy Sacz國際兒童民俗藝術節演出的官方邀請函，小飛魚終於有機會飛到波蘭，雖然目前旅費尚無著落，但機會是留給準備好的人，尚未接到正式公文前，小飛魚就有預感開始加緊練習。

顏子矞說，去年以椰油國小舞蹈隊改編，描述探討達悟族孩子失根與尋根的電影–「只有大海知道」，引起廣大迴響，也受到主辦波蘭兒童藝術節單位注意，因此椰油國小的舞蹈隊獲邀參加今年7月在波蘭舉辦的國際兒童民俗藝術節。

顏子矞說，包括學生和家長、老師，預計團員40人左右，需要的經費在新台幣300萬到400萬元間，必須由學校和家長自己籌措經費，「漫長而艱難的募款之路才正要展開」。

他表示，為了籌措出國表演的經費，小飛魚拍了一系列的宣傳照，每一張都很漂亮，可能會做成明信片、書卡、月曆或海報，目前徵詢大家意見。

另外也會在蘭嶼島上展開「只有大海知道」電影義演募款，還有小飛魚周邊商品義賣等活動。

「小飛魚們和部落都相當興奮」，顏子矞說，接下來，要認真練習，努力募款，但願孩子們真的有幸能將蘭嶼文化之美，帶到地球的另一端。

蘭嶼波蘭募款
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