親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

獨／東區爆發藝人逃命潮 吳珊儒嘆空無一人

全英羽賽／直落二拍落塞娜 戴資穎晉級女單4強

泰源國小老師進修 走百年水圳學阿美族狩獵

2019-03-08 18:26中央社 台東縣8日電

台東東河鄉泰源幽谷住著阿美族人和移民墾荒族群，區內的泰源國小安排老師們的進修很特別，是學習阿美族的狩獵技巧和走百年水圳，聽在地的故事。

位於東海岸泰源幽谷內的泰源國小，這2天學校安排老師進修課程。

校長黃國將表示，這2天帶著全校老師到學區的尚德村向阿美族耆老謝振文學習傳統的阿美族狩獵技巧，從陷阱的種類、製作的技巧到實際參與製作陷阱，讓老師了解阿美族人傳統的狩獵文化。

另外，當地村長陳其清也帶著老師巡禮村內的百年灌溉水圳–尚德水圳，了解漢人和客家人早期到泰源幽谷開墾水圳種稻米的歷史故事。村長訴說家族70年前移民到泰源幽谷的開墾和採礦艱辛拓荒史。

黃國將表示，泰源幽谷地區具有豐富的自然與人文資源，為海岸山脈南端特有的盆地地形，馬武窟溪流經泰源盆地中心，為境內最主要的河川。

盆地因岩層不同硬度差異，經過大自然千萬年的鬼斧神工，雕刻出豐富的地形。盆地內散居著來自瑞穗的阿美族人、八七水災後移民的閩南人、竹苗一帶來此墾荒的客家鄉親及少數外省人族群。在多元文化、人文歷史與產業生態等各方面，訴說著迷人的采風，值得傳承給下一代的泰源人。

黃國將表示，去年9月曾安排老師認識泰源、北源柚子與臍橙的相關介紹課程，老師們也將果樹植栽、辨識與水果沙拉製作融入校訂課程中實施，讓學生對於地方產業有所了解。

他說，這學期則安排老師認識學區族群多元文化、移民歷史及地理環境的「接地氣」課程，希望老師能帶領學生，培養學生愛護家鄉、傳承文化的情操。

阿美族移民災後
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

理科不難！高雄全民科學周學生動手體驗科學原理

2019-03-08 19:01

西瓜有洋蔥！這所學校揪團買西瓜幫中輟生復學

2019-03-08 16:25

高中特色招生專業甄選入學 報名看這裡

2019-03-08 15:43

讓世界聽見泰雅聲音 桃山國小錄專輯籌赴德參賽旅費

2019-03-08 13:29

搶新生！這學校免費提供小提琴 還有6年免學費福袋

2019-03-08 12:47

化學館開進國小 戲偶也會玩科學

2019-03-08 00:05

校長連任爭議 復興高中家長兩派互嗆

2019-03-07 23:59

高中選修台中學 大學參與開課 也開放國三生選修

2019-03-07 23:44

北市復興高中內訌 議員批教育局怠惰

2019-03-07 17:00

曾在雪地滑了一跤 小六生發明一款「半自動釘鞋」

2019-03-07 16:35

挺柯會長一通電話後奉上100萬？教育局：校方合法申請

2019-03-07 15:43

校長協會籲盡速通過修法 汰除教學不力的不適任教師

2019-03-07 14:23

空品監測武器 北斗國中自製綠能小屋防空汙

2019-03-07 13:45

復興高中校長連任爭議 家長槓家長爆發肢體衝突

2019-03-07 13:22

影╱大甲高中生自製AR大甲地圖 折頁上掃瞄出照片影片

2019-03-07 12:42

如何選填志願？ 這位高中校長提出6點建議

2019-03-07 12:03

從小就愛動植物 高三男角逐生物奧賽國手

2019-03-07 00:10

「看得到、讀不到」 頭份、照南國中啟動額滿比序

2019-03-06 22:39

影／要300來500 頭份國中新生入學大爆滿

2019-03-06 20:21

鼓勵學生投入科學研究 武陵陵高中科學班招生開跑

2019-03-06 17:30

雲林營養午餐費加碼 「他們都吃得起麵包饅頭了」

2019-03-06 13:27

推翻「金德版」 宜蘭會考改5級制

2019-03-06 00:14

竹市三民國小校舍重建動土 打造共融式校園

2019-03-05 16:25

頂社國小與百年土地廟共存 罕見「校中廟」成地方特色

2019-03-05 07:30

百年廟、半百學校 桃園蘆竹頂社國小「校中廟」

2019-03-04 23:45

我們的校園／律師校長林松金 各校最佳法律救星

2019-03-04 23:11

高中創客真暖心 為障礙工友把報廢機車改造專用車

2019-03-03 11:07

雄女家長會組150人團聆賞利卡夢音樂會 羨台東人好幸福

2019-03-02 20:09

建中生收「學長禮物費」百餘元 家長投訴不合理

2019-03-02 14:29

棒！成德高中吳宇欣 成亞洲競走錦標賽國家隊選手

2019-03-01 13:27

基女等14校 今年加入高中職免試入學

2019-03-01 11:28

考閩南語要求寫台羅拼音 小三生從95分變41分

2019-02-28 22:07

南投社區共讀站空間明亮活潑 更兼顧安全性

2019-02-28 09:50

埔里校園圖書館社區化 埔小、宏中共讀站同日啟用

2019-02-28 09:13

木棉花當毽子月暦紙作風箏 台中逢甲國小校園好懷舊

2019-02-28 08:15

李家同：25題簡單中翻英全答錯 偏鄉生英文差誰負責

2019-02-27 22:49

全國中學生VR創意競賽 光華高工包辦3個獎

2019-02-26 19:05

青溪國中泳隊連17年奪冠 5項破桃市中小聯運大會紀錄

2019-02-26 14:52

像霍格華茲的圖書館 竹光國中社區共讀站今揭牌啟用

2019-02-26 14:48
看更多

熱門文章

修教師法取消寒暑假？教部澄清：現制不變

2019-03-07 22:58

產學專班亂象多 作家怒批：台灣最醜陋的風景

2019-03-07 20:57

吳瑞北擋管中閔掌台大 抗告駁回確定

2019-03-08 00:00

全教總嚴斥政院修教師法：屈服民粹、踐踏教師專業

2019-03-07 23:13

搶新生！這學校免費提供小提琴 還有6年免學費福袋

2019-03-08 12:47

別汙名化教評會師師相護！教師工會反對調降教師比率

2019-03-07 20:26

教育部再次澄清 新修「教師法」未改變寒暑假制度

2019-03-08 12:59

政院修教師法 家長團體：遲來的正義

2019-03-08 00:20

「金融證照王」在學已拿14證照 畢業要攻17張

2019-03-08 09:46

清大教授送愛到司馬庫斯！無害燭光OLED將照亮黑暗部落

2019-03-08 11:09

虐童、猥褻、霸凌…嚴重者終身不可任教

2019-03-08 00:20

教師有擔任行政義務惹議 教部：現已有規定

2019-03-08 12:53

年領20個月！台達祭出百萬年薪 全台校園徵才1800人

2019-03-08 15:09

西瓜有洋蔥！這所學校揪團買西瓜幫中輟生復學

2019-03-08 16:25

環球科大廚藝系拜師入門 邀請媽祖見證

2019-03-08 15:56

讓世界聽見泰雅聲音 桃山國小錄專輯籌赴德參賽旅費

2019-03-08 13:29

大同大學無線耳機平面天線「零妙差」 電競選手首選

2019-03-08 13:17

龍華科大五專部 國內外發明展、技職競賽屢次獲獎

2019-03-07 20:20

校長連任爭議 復興高中家長兩派互嗆

2019-03-07 23:59

國際小學堂／英脫歐在即… 跨國企業掀逃難潮

2019-03-07 23:38

文大廣告宣傳畢業展 自創手勢舞邀大家跳起來

2019-03-08 12:50

玉山台大校園徵才 廣納金融、科技人才

2019-03-08 14:46

潘文忠：加速淘汰不適任教師 「教師法」修法首重之重

2019-03-08 18:51

喪葬文化融入服裝設計 樹德科大畢業展17日登場

2019-03-08 16:59

化學館開進國小 戲偶也會玩科學

2019-03-08 00:05

高中特色招生專業甄選入學 報名看這裡

2019-03-08 15:43

光毒危害 藍光傷眼是橘光千倍

2019-03-08 14:10

清大助司馬庫斯 打造無藍害照明部落

2019-03-08 14:12

高中選修台中學 大學參與開課 也開放國三生選修

2019-03-07 23:44

可成徵才 參與成大校園徵才博覽會

2019-03-08 15:01

育達科大向被迫打工菲籍生道歉 並提補償措施

2019-03-07 20:55

日本熊本大學在南臺科大成立事務所 增進兩校日台交流

2019-03-08 19:14

成大和新科工程電子簽約合作 吸收智慧科技

2019-03-07 20:51

基隆中小學聯運田徑11人破大會 6校表現亮眼

2019-03-08 19:01

理科不難！高雄全民科學周學生動手體驗科學原理

2019-03-08 19:01

泰源國小老師進修 走百年水圳學阿美族狩獵

2019-03-08 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top