泰源國小老師進修 走百年水圳學阿美族狩獵

2019-03-08 18:26 中央社 台東縣8日電



台東東河鄉泰源幽谷住著阿美族人和移民墾荒族群，區內的泰源國小安排老師們的進修很特別，是學習阿美族的狩獵技巧和走百年水圳，聽在地的故事。

位於東海岸泰源幽谷內的泰源國小，這2天學校安排老師進修課程。

校長黃國將表示，這2天帶著全校老師到學區的尚德村向阿美族耆老謝振文學習傳統的阿美族狩獵技巧，從陷阱的種類、製作的技巧到實際參與製作陷阱，讓老師了解阿美族人傳統的狩獵文化。

另外，當地村長陳其清也帶著老師巡禮村內的百年灌溉水圳–尚德水圳，了解漢人和客家人早期到泰源幽谷開墾水圳種稻米的歷史故事。村長訴說家族70年前移民到泰源幽谷的開墾和採礦艱辛拓荒史。

黃國將表示，泰源幽谷地區具有豐富的自然與人文資源，為海岸山脈南端特有的盆地地形，馬武窟溪流經泰源盆地中心，為境內最主要的河川。

盆地因岩層不同硬度差異，經過大自然千萬年的鬼斧神工，雕刻出豐富的地形。盆地內散居著來自瑞穗的阿美族人、八七水災後移民的閩南人、竹苗一帶來此墾荒的客家鄉親及少數外省人族群。在多元文化、人文歷史與產業生態等各方面，訴說著迷人的采風，值得傳承給下一代的泰源人。

黃國將表示，去年9月曾安排老師認識泰源、北源柚子與臍橙的相關介紹課程，老師們也將果樹植栽、辨識與水果沙拉製作融入校訂課程中實施，讓學生對於地方產業有所了解。

他說，這學期則安排老師認識學區族群多元文化、移民歷史及地理環境的「接地氣」課程，希望老師能帶領學生，培養學生愛護家鄉、傳承文化的情操。