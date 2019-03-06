延聘相聲名師 至善高中要讓桃園觀光銜接國際

2019-03-06 18:04 中央社 桃園6日電



桃園至善高中成立觀光事業科，由「相聲瓦舍」台柱演員潘御天擔任創科主任，學校並向「香港賽馬會毅智書院」取得「2021亞洲學生戲劇匯演」主辦權，要讓桃園觀光與國際銜接。

無懼陸客減少的衝擊，桃園市大溪區至善高中今年逆向發展，成立「觀光事業科」，校方表示，面對大環境對觀光事業的不友善，校方將放眼世界，透過藝術、觀光與地方文化，打造桃園特有的觀光資源。

觀光事業科主任潘御天表示，至善高中目前已向「香港賽馬會毅智書院」取得「2021亞洲學生戲劇匯演」的主辦權，下週將簽署「合作意向書」，屆時將邀請亞洲的日、韓、中國、新加坡、馬來西亞等國家師生來台，除了以表演藝術會友之外，更由「觀光事業科」的師生團隊，全程規劃觀光人文和在地生活體驗活動，將大溪之美推向國際舞台。

創科主任潘御天受訪表示，自己有演員的經驗，而觀光導覽人員都需有自編、自導的能力，自己可以傳授學生，如何透過言語、肢體動作和表情、語調、用字遣詞，有情感與溫度的與地方串聯溝通，展現自己之餘，也將地方特色行銷出去。

至善高中校長劉世嬌表示，至善高中位於「十大觀光小城」之一的大溪區，未來將以「服務學習」與「外展訓練」融入觀光事業科的教育理念與核心，結合地方創生理念，除強調「做中學」，並透過專業觀光課程規劃，大量和社區連結及與國內外業界合作，善用雲端和科技，讓觀光產業領域人才可以從大溪出發。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評也樂觀其成，他表示，新形態的觀光強調彰顯在地特色，所謂「越國際、越在地」更需要地方人才的投入，透過在地培育人才的方式才能留置，有了優質的在地人力投入，相信也是觀光品質提升的重要關鍵。