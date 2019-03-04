百年廟、半百學校 桃園蘆竹頂社國小「校中廟」

2019-03-04 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園報導



桃園市蘆竹區頂社國小有間百年土地公廟，「校中廟」成為在地特色。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook

桃園土地公廟特別多，蘆竹區頂社國小屬偏遠小學校，卻有間超過150年歷史的土地公廟，「校中廟」罕見。頂社國小校長陳慶安說，該土地公廟在學校興建之前就存在，「校中廟」早為師生、居民視為一體，近日該廟重建安座，校方將安排廟內壁畫、雕塑解說教學，讓學生具體了解在地文化特色。

位於頂社國小的坑子福德祠，因為年久失修危險，地方耆老擔心學生安全，去年展開第3次重建，並在上月底完成安座慶典，根據該校保存「清同治戊辰年（1868年）重修石碑」考證，土地公廟歷史超過150年，而後地方耆老捐地興辦頂社國小，建校至今58年。 桃園市蘆竹區頂社國小，校園內有一間一百多年土地公廟。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

「先有土地公廟、而後才有學校」，坑子里長游象益說，該土地公廟有100多年歷史，頂社國小建校才50幾年，先有廟、後有校，「校中廟」極具在地文化特色和意義。

陳慶安表示，該校全校學生35人，弱勢、隔代教養孩子居多，因應當地居民進出土地公廟燒香拜拜，該校不設門禁，師生與居民進出一體，維護學生安全，方便隔代教養的祖父母接送孩子，「校中廟」也是該校與土地廟共存共榮的特色。 桃園市蘆竹區頂社國小有一間一百多年土地公廟，至今留有清同治戊辰年重修的石碑證明。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

陳慶安說，校方已請這次重建廟宇師傅向學生解說壁畫、雕塑由來，讓學生具體了解該校土地公廟的文化意義，校方亦將在一旁設樂齡中心，讓老人家到校接孫子，亦可充實年長者生活內容。