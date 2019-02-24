造舟追夢 澎湖鎮海國中師生啟航

2019-02-24 22:32 中央社 澎湖縣24日電



全校僅20名學生的澎湖縣鎮海國中，去年以「造舟追夢揚帆鎮海」為主軸贏得「小夢想．大志氣」追夢計畫，24日一行人抵達香港，展開訓練課程。（吳憶如提供） 分享 facebook 澎湖縣鎮海國中去年贏得「小夢想‧大志氣」追夢計畫後，師生今天前往香港進行帆船追夢訓練，計劃在5月以帆船完成香港至澎湖的航行及獨木舟在澎湖島內巡航的圓夢之舉。

澎湖鎮海國中校長吳憶如表示，學校在澎湖縣算是小型國中，校方去年以「造舟追夢、揚帆鎮海」為主軸，爭取2018安麗希望工場慈善基金會「小夢想‧大志氣」追夢計畫。

吳憶如說，在2階段現場報告、網路評選的過程後，鎮海國中脫穎而出，奪得新台幣150萬元追夢基金，讓偏鄉離島學子勇敢追夢、圓夢。

澎湖鎮海國中「小夢想‧大志氣」追夢計畫，今天由吳憶如率領4女2男等6位學生前往香港進行第一階段為期6天的帆船追夢訓練，包括水上安全、航程訓練、事故處理、AIS、GPS衛星船舶定位等課程，並將進行三天二夜的近海航訓。

澎湖縣政府教育處長謝國村、身兼中華民國帆船協會理事長的澎湖縣議會副議長陳雙全、澎湖帆船協會理事長許國政等人都到機場授旗，為師生們加油打氣，並藉由訓練做好台灣的國民外交。

陳雙全表示，澎湖四面環海，帆船運動是最值得推動的運動之一，加上是產值很大的水上運動，不論未來就業市場、運動競技或是升學，都值得孩子們去探索，希望未來成為縣內的運動種子。

吳憶如說，學校的「小夢想‧大志氣」追夢計畫，今天前往香港進行第一階段為期6天的帆船追夢訓練後，預計5月中計劃以3至5天的時間，自香港出發，以帆船橫越回到澎湖，然後再以4艘自造的獨木舟挑戰澎湖島內的巡航，完成造舟追夢的計畫。