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武陵富野爆要實習生「做功德」 高層：和解並處分主管

和平協議燙手！ 8年前「馬吳配」曾重挫選票 吳敦義為何敢重提

英文考題惹議 嘉中老師道歉

2019-02-19 23:30聯合報 記者王慧瑛姜宜菁林敬殷／連線報導

嘉中校長劉永堂表示，嘉中校風一向自由民主，會給老師充裕的自主性，命題老師出發點是...
嘉中校長劉永堂表示，嘉中校風一向自由民主，會給老師充裕的自主性，命題老師出發點是單純的，外界別過度聯想，校方不會處分老師的「無心之過」，有提醒老師未來出題要更謹慎。 記者王慧瑛／攝影
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國立嘉義高中高二英文考題造字「englishit」引發羞辱總統蔡英文議論，校長劉永堂說，嘉中校風一向民主，不會處分老師的「無心之過」，但已提醒未來出題要更謹慎。

小英總統臉書昨天也發文回應，以comment寫例句「蔡英文總統拒絕北京領導人的不友善言論」，備註「言論自由」、「跟著英文學英文」，網友稱讚回應有高度、夠大器，也幫國人上一堂民主課，劉永堂則說「謝謝總統包容」。

民進黨嘉縣海區立委蔡易餘是嘉中校友，他說嘉中的學風就是自由卻也「機車」。前嘉義市長涂醒哲也是嘉中人，他說，老師讓嘉中人蒙羞，不該讓政治侵入校園汙染下一代。

立委李俊俋透過臉書發聲說，這不是批評時政、侮辱元首而已，是缺乏做人基本修養與對教育的不尊重，「根本不適任，愛評論幹嘛不去當名嘴」。也有校友主張應提告，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，命題內容是否涉及公然侮辱等罪，要再研究。

曾任高中英文老師的嘉義市議員蔡永泉說，蔡英文英文譯名為Tsai lng-wen，出題老師以「englishit」，結合英文「english」及大便「shit」兩字，以損人用詞教育學子作法欠妥。曾是補教英文老師的嘉義市議員凌子楚說，命題老師應該是展現美式幽默，各界別太嚴肅看待或做泛政治化解讀。

張老師昨正常上課，他表示，要考comment評論這單字，為免題目生硬無趣，設計一情境入題，無特意要影射某一政黨或政治人物，從沒參加任何政黨，對政治不熱衷，對此事造成情感上的傷害感到抱歉。

國立嘉義高中高二英文考題造字「englishit」引發羞辱總統蔡英文議論，小英總...
國立嘉義高中高二英文考題造字「englishit」引發羞辱總統蔡英文議論，小英總統的臉書昨天下午發文回應，借力使力，被網友稱讚高明。 翻攝自臉書
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蔡英文公然侮辱北京
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