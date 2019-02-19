英文考題Tsai-englishit惹議 律師指這才是重點

2019-02-19 18:29 聯合新聞網 綜合報導



嘉義高中英文試卷第6題，被學生質疑老師命題泛政治化，藉考題辱罵總統蔡英文。圖／讀者提供 分享 facebook 國立嘉義高中一份高二英文測驗考題近來引起軒然大波，學生質疑老師命題泛政治化，藉考題辱罵總統蔡英文。事後命題老師也道歉並澄清自己沒任何政治立場。不過律師林智群卻認為，出題老師最大的問題，並非侮辱元首，而是把「自己的政治意見或想法跟工作混在一起」，並認為「你在臉書上發表自己意見，那是你的自由，但在工作上，你不能將政治的東西帶進來」。

嘉義高中本月15日高二開學的英文試卷，第6題考題原文為President Tsai-englishit made some silly ____in her speech。有A.amateurs B.disasters C.parades D.comments等4個選項，正確答案為D.comments。

有學生將這段文字翻譯為「總統蔡英文在她的演講中發表愚蠢的評論」，認為出題老師是在學生面前，表明個人政治傾向，有羞辱總統蔡英文之嫌。

律師林智群則表示，國家元首也是人民選出來的，有什麼不滿，當然可以批評，「在台灣可以批評元首，不會被抓走，這就是我們跟中國不同的地方，不是嗎？」，他認為，所謂的言論自由，也有分低階跟高階，「如果是討論政策，各自表述，那法院就會認為有保護必要，要給予比較高的保障，」但如果是罵三字經，或與公共利益無關，那樣的言論就是沒有意義的甚至是垃圾的言論，就沒有保障必要」，否則刑法也不會有公然侮辱罪。

他點出，「其實出題老師最大的問題，不是侮辱元首，而是把『自己的政治意見或想法』跟「工作』混在一起」，他覺得，「在臉書上發表自己意見，那是你的自由，但在工作上，你不能將政治的東西帶進來」，下班想怎麼罵都無妨，「但上班時，你就是有一個自己的角色要扮演，不管是公務員或老師或醫師，都不應該在工作場合裡把自己的政治立場帶進來」。