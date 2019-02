英文考題Tsai-englishit惹議 律師指這才是重點

2019-02-19 18:29 聯合新聞網 綜合報導



嘉義高中英文試卷第6題,被學生質疑老師命題泛政治化,藉考題辱罵總統蔡英文。圖/讀者提供 分享 facebook 國立嘉義高中一份高二英文測驗考題近來引起軒然大波,學生質疑老師命題泛政治化,藉考題辱罵總統蔡英文。事後命題老師也道歉並澄清自己沒任何政治立場。不過律師林智群卻認為,出題老師最大的問題,並非侮辱元首,而是把「自己的政治意見或想法跟工作混在一起」,並認為「你在臉書上發表自己意見,那是你的自由,但在工作上,你不能將政治的東西帶進來」。

嘉義高中本月15日高二開學的英文試卷,第6題考題原文為President Tsai-englishit made some silly ____in her speech。有A.amateurs B.disasters C.parades D.comments等4個選項,正確答案為D.comments。

有學生將這段文字翻譯為「總統蔡英文在她的演講中發表愚蠢的評論」,認為出題老師是在學生面前,表明個人政治傾向,有羞辱總統蔡英文之嫌。

律師林智群則表示,國家元首也是人民選出來的,有什麼不滿,當然可以批評,「在台灣可以批評元首,不會被抓走,這就是我們跟中國不同的地方,不是嗎?」,他認為,所謂的言論自由,也有分低階跟高階,「如果是討論政策,各自表述,那法院就會認為有保護必要,要給予比較高的保障,」但如果是罵三字經,或與公共利益無關,那樣的言論就是沒有意義的甚至是垃圾的言論,就沒有保障必要」,否則刑法也不會有公然侮辱罪。

他點出,「其實出題老師最大的問題,不是侮辱元首,而是把『自己的政治意見或想法』跟「工作』混在一起」,他覺得,「在臉書上發表自己意見,那是你的自由,但在工作上,你不能將政治的東西帶進來」,下班想怎麼罵都無妨,「但上班時,你就是有一個自己的角色要扮演,不管是公務員或老師或醫師,都不應該在工作場合裡把自己的政治立場帶進來」。