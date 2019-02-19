親人癌逝海水倒灌投入研究 中一中2學子科展獲獎

2019-02-19 15:17 中央社 台中19日電



台中一中學生陳柏融因親人癌逝投入胰臟癌研究；另因海水倒灌，植物面臨鹽水威脅，陳勇安興起研究動機，2人參加台灣國際科學展覽會均獲一等獎肯定，下月將代表台灣出國比賽。

就讀台中一中的陳柏融、陳勇安，今年參加國立台灣科學教育館舉辦的「台灣國際科學展覽會」，分別獲得醫學與健康科學類、植物類一等獎。

陳柏融表示，國中時，表姐因胰臟癌病逝，讓他相當難過，此次科展他以胰臟癌為研究主題，未來希望就讀醫學系，繼續研究癌症治療。

陳柏融耗時8個月準備，每天放學後進入研究室，直到晚上10時才離開，假日也多待在研究室內準備。

陳柏融在近百種酵素抑制劑中，發現有4種藥劑對胰臟癌細胞有抑制作用，其中2種藥劑加乘作用後，抑制癌細胞生長的效果更明顯，可針對病患的狀況進行治療。

另外，近年來，超抽地下水造成海水倒灌的議題受重視，中一中二年級的陳勇安興起研究動機，他以阿拉伯芥為研究對象，因種植天數及接受鹽逆境的不同，植物會呈現不同的防禦機制。

他指出，植物間透過胜肽途徑，可誘發本體的防禦機制，未來可合成胜肽使用在植物間，植物可啟動防禦機制，可改善因抗氣候變遷所造成的困境。

從小就愛拈花惹草的陳勇安，家中種植許多香草植物，他指出，研究植物的操作方法要相當精準，否則因時間因素或操作不當，植物體會因發霉、毀損而無法繼續研究。

陳柏融、陳勇安將在3月出國參加科展，為國爭光。