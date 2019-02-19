苗栗籌建新港高中喊停 改為多功能運動區

2019-02-19 14:01 中央社 苗栗縣19日電



苗栗縣政府教育處今天指出，因應少子化並降低對苗栗縣高中職教育生態環境衝擊，原本向教育部申設的新港高中將中止興建，相關用地未來將朝向多功能運動公園方向規劃。

苗栗縣立新港高級中學位於高鐵特定區內，為苗栗縣內第5所高中，民國102年成立籌備處，103年還曾風光舉辦動土典禮，目前僅完成初步設計書圖審查，由於主打雙語教學，備受地方重視與期待。

教育處指出，103年至106年間，共7次向中央提出爭取新台幣4億餘元，作為興建新港高中校舍工程經費，但教育部都以縣立高中興建、維護等費用，須由縣府自行籌措等，要求縣府「審慎考量」，遲未同意補助，縣府礙於財政困境尚未紓解，決定終止興建計畫。

教育處長徐永鴻表示，有鑒於全台少子化趨勢，苗栗縣就學機會已達飽和，學生數逐年下降，未來將衍生校舍閒置，若持續興建新港高中，恐怕衝擊周邊學校招生，同時排擠其他學校資源，影響教育資源公平分配，因此決定停止興設新港高中。

至於新港高中用地，將透過都市計畫變更，以「友善高齡、幸福學子、樂活新港」為目標，規劃「親子運動區、樂齡運動區、青少年運動區」等多功能運動公園，提供家庭親子與銀髮族之休閒需求。