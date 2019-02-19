親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
觀點評論
升大學甄選攻略

批投機客佔領房產 日本人：台灣房價病態 合理價300萬

高雄郭家肉粽邁粉轉韓粉？老闆：支持有才能的人啦！

苗栗籌建新港高中喊停 改為多功能運動區

2019-02-19 14:01中央社 苗栗縣19日電

苗栗縣政府教育處今天指出，因應少子化並降低對苗栗縣高中職教育生態環境衝擊，原本向教育部申設的新港高中將中止興建，相關用地未來將朝向多功能運動公園方向規劃。

苗栗縣立新港高級中學位於高鐵特定區內，為苗栗縣內第5所高中，民國102年成立籌備處，103年還曾風光舉辦動土典禮，目前僅完成初步設計書圖審查，由於主打雙語教學，備受地方重視與期待。

教育處指出，103年至106年間，共7次向中央提出爭取新台幣4億餘元，作為興建新港高中校舍工程經費，但教育部都以縣立高中興建、維護等費用，須由縣府自行籌措等，要求縣府「審慎考量」，遲未同意補助，縣府礙於財政困境尚未紓解，決定終止興建計畫。

教育處長徐永鴻表示，有鑒於全台少子化趨勢，苗栗縣就學機會已達飽和，學生數逐年下降，未來將衍生校舍閒置，若持續興建新港高中，恐怕衝擊周邊學校招生，同時排擠其他學校資源，影響教育資源公平分配，因此決定停止興設新港高中。

至於新港高中用地，將透過都市計畫變更，以「友善高齡、幸福學子、樂活新港」為目標，規劃「親子運動區、樂齡運動區、青少年運動區」等多功能運動公園，提供家庭親子與銀髮族之休閒需求。

苗栗縣教育部親子
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

羞辱蔡總統？英文考題Tsai-englishit惹議 嘉中老師道歉

2019-02-19 10:56

停辦高中職鑽巧門 教部修法最慢3年要清算

2019-02-19 12:29

樂團不用再借鼓！竹崎高中獲贈20萬購國樂大鼓

2019-02-19 09:17

澎湖鳥嶼國小 以章魚為主角獲教學卓越

2019-02-19 13:13

新港高中沒錢不建了！土地規畫作多功能運動公園

2019-02-19 11:57

高中職停招18年未解散 教團批教部怠惰

2019-02-19 11:52

學校停招近18年變「鬼屋」 法令不完備至今未清算

2019-02-19 11:05

教師帶學生訪鄭南榕館考績變乙 偕家長赴教部陳情

2019-02-16 17:51

北市網路學校開課了 高中生線上選修

2019-02-16 13:31

曾嚇退5條眼鏡蛇 鼻頭國小忠犬莉莉被撞死師生哭了

2019-02-16 11:21

好讀周報／至少切割3千個水桶 藝術家攜居民鋪設迦納黃磚路

2019-02-15 09:50

教部護口腔 國中小齲齒變少了

2019-02-14 23:35

金門多年國小推創意 學童劇場表演擁抱梵谷

2019-02-14 19:00

超克難！沒練習場地 這支直排輪隊14次蟬聯全國總冠軍

2019-02-14 18:13

動保教材納入12年國教 12月公布各校參考

2019-02-13 00:12

會考破百誓師 南光國三學子集氣誓詞有亮點

2019-02-12 18:46

數感實驗室／用算式說新年快樂！

2019-02-12 15:51

桃連區免試模擬選填出爐 錄取率達88%

2019-02-12 14:24

開學日收心操！新化高中社團演出「快打旋風」

2019-02-12 11:20

粉紅棉花糖上學日爆開 囂張風鈴木黏著師生眼睛不放

2019-02-12 07:57

新年後急開學 各校想破頭給紅包學作菜為學生收心

2019-02-12 07:30

不一樣開學儀式 渡拔國小「摸春牛」開心一整天

2019-02-11 11:31

高中職瘋手做！北一女選課秒殺 因為解脫壓力超療癒

2019-02-10 23:43

小綠綠學木工超療癒 北一女選修課秒殺

2019-02-10 22:19

打造人才重鎮 AI納國中小課程

2019-02-10 00:28

歲末年終團圓日 僑務委員會錄製影片關懷僑生

2019-02-04 13:36

校長媽咪用愛治校 發揮教育感動力

2019-02-04 00:15

研究抑制胰臟癌細胞 中一中學生奪青少年科學獎

2019-02-01 19:35

摔了也不怕！翁園國小獨輪車隊完成13天千里環島挑戰

2019-02-01 19:26

升學制度變 口語表達課秒殺

2019-02-01 00:57

醒吾高中欠薪5月 老師難過年

2019-02-01 00:50

蘭陽女中學生做志工分享天文知識 還到偏鄉陪老人

2019-01-31 20:20

醒吾高中欠老師薪水 董事會：絕無人謀不臧

2019-01-31 15:38

彰化縣中小學校長今交接 副縣長：校園保全不空窗

2019-01-31 13:37

醒吾高中爆欠薪 新北教育局嚴厲譴責

2019-01-31 11:19

5明星高中 與大學合開微課程

2019-01-31 00:05

化競爭為合作！建北等五明星高中結盟 和大學開課

2019-01-30 21:25

新上國小警衛室超卡哇伊 全都是教師F4巧思手藝

2019-01-30 19:43

學科技玩英語竟然免費 新竹忠信學校寒假營隊超吸睛

2019-01-30 16:55
看更多

熱門文章

羞辱蔡總統？英文考題Tsai-englishit惹議 嘉中老師道歉

2019-02-19 10:56

資訊相關科系學生不會寫程式 李家同說是這原因

2019-02-18 17:05

學校停招近18年變「鬼屋」 法令不完備至今未清算

2019-02-19 11:05

陽明、交大預計下半年合校 最快3月送意向書到教育部

2019-02-19 09:48

新港高中沒錢不建了！土地規畫作多功能運動公園

2019-02-19 11:57

資訊系畢業學生不會寫程式 李家同：老師的教法有問題

2019-02-18 18:02

學測重考生今年逆勢增4105人 因為未來將多這道門檻

2019-02-18 23:51

全球再生能源重大突破！中山大跨國研發氧化石墨烯黏土

2019-02-19 12:31

交大規畫暑假為第三學期 為陽明學生開專屬課程

2019-02-19 11:19

高中職停招18年未解散 教團批教部怠惰

2019-02-19 11:52

不看學測看經歷！高中職先就業 升大學錄取達9成

2019-02-18 23:57

樂團不用再借鼓！竹崎高中獲贈20萬購國樂大鼓

2019-02-19 09:17

停辦高中職鑽巧門 教部修法最慢3年要清算

2019-02-19 12:29

會考生活英語／【節慶篇】 歡慶元宵節

2019-02-19 08:56

大學博覽會23日登場 邀名師分享大學申請策略

2019-02-18 21:45

澎湖鳥嶼國小 以章魚為主角獲教學卓越

2019-02-19 13:13

苗栗籌建新港高中喊停 改為多功能運動區

2019-02-19 14:01

印度大學校長年會首邀台灣參加 台印加強合作

2019-02-18 17:18

數感實驗室／大多數學生覺得難？ 看待數學的正確心態

2019-02-19 12:49

交大國防大學合開學程招生 免學費還可領津貼

2019-02-18 16:01

國中師帶學生創作木製玩具 磨練耐心毅力

2019-02-18 16:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top